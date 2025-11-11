وزیر امور خارجه روسیه به آمریکا هشدار داد که در صورت انجام هرگونه آزمایش تسلیحات هسته‌ای جدید، مسکو نیز مقابله به مثل خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تاس، سرگئی لاوروف در گفت‌وگو با رسانه های محلی اعلام کرد که پیشنهاد مسکو برای تمدید یک‌ساله پیمان کاهش تسلیحات راهبردی (New START)، تنها به موافقت واشنگتن نیاز دارد و هیچ‌گونه مذاکره یا مشورت اضافی لازم نیست.

وی، هدف این اقدام روسیه را نشان دادن حسن نیت اعلام کرد و افزود: آمریکا کافی است اعلام کند که سطح کمی تسلیحات راهبردی را برای یک سال افزایش نمی‌دهد و ما نیز به این موضوع متعهد می‌مانیم.

به گفته وزیر امور خارجه روسیه، این کشور در حال حاضر نیز به تعهد یک‌جانبه خود پایبند است. پیش‌تر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که مسکو آماده است پس از پایان اعتبار پیمان در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، به مدت یک سال به محدودیت‌های آن پایبند بماند؛ مشروط بر آنکه آمریکا نیز همین مسیر را دنبال کند.

لاوروف هم‌زمان هشدار داد که روسیه در صورت انجام هرگونه آزمایش هسته‌ای از سوی یک قدرت هسته‌ای، اقدام مشابه انجام خواهد داد. وی یادآور شد که پوتین در سال ۲۰۲۳ گفته بود «هر آزمایش واقعی سلاح هسته‌ای» با پاسخ مشابه روسیه مواجه می‌شود.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد به پنتاگون دستور داده به سرعت آزمایش‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. با این حال، کرملین تأکید کرده که پوتین هنوز دستور آغاز آماده‌سازی برای آزمایش هسته‌ای را صادر نکرده و تنها خواستار بررسی ضرورت آن شده است.

لاوروف، همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تصمیم لیتوانی برای بستن مرز زمینی با بلاروس را «فاجعه‌آمیز» خواند.

وی گفت: لیتوانی اکنون مرز خود با بلاروس را بسته است. علاوه بر این، صدها کامیون متعلق به شرکت‌های لیتوانیایی را در خاک بلاروس سرگردان گذاشته است. این اقدامی فاجعه‌آمیز است.