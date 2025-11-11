وضعیت هوای اصفهان بنفش شد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش فعال در ساعت ۱۹ عصر سهشنبه بیستم آبان با میانگین ۲۲۷ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با میانگین ۵۰۰ در وضعیت خطرناک و در ایستگاه رهنان با میانگین ۲۰۴ AQI بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است.
همچنین شاخص هوا در ایستگاههای خیابان فرشادی، زینبیه و دانشگاه صنعتی وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد. شاخص هوا در ۱۱ ایستگاه دیگر وضعیت قابل قبول است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته خواهد بود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.