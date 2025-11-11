حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه

به گزارش تابناک به نقل از نشریه آمریکایی نیوزویک، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور، یک پالایشگاه نفتی مهم در منطقه ساراتوف روسیه و چند نقطه دیگر در مناطق تحت اشغال را هدف قرار دادهاند. این پالایشگاه که بیش از ۲۰ نوع فرآورده نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و گوگرد تولید میکند، در بیش از ۶۰۰ کیلومتری خط مقدم قرار دارد و حمله اخیر، هفتمین عملیات اوکراین علیه این تأسیسات از ابتدای سال جاری میلادی به شمار میرود.
به گفته مقامهای اوکراینی، مجموعهای از انفجارها در محل پالایشگاه ثبت و آتشسوزی گستردهای مشاهده شده است. با این حال، میزان خسارت هنوز در دست بررسی است. گزارشها حاکی است که این پالایشگاه، پیشتر در ۳ نوامبر نیز هدف قرار گرفته بود.
استاندار ساراتوف اعلام کرد که پهپادها به زیرساختهای غیرنظامی آسیب زدهاند، اما درباره هدف قرار گرفتن پالایشگاه توضیحی ارائه نکرد. وزارت دفاع روسیه نیز مدعی شد که پدافند هوایی این کشور، ۳۷ پهپاد اوکراینی از جمله ۸ پهپاد بر فراز ساراتوف را رهگیری کرده است.
در حملات همزمان، اوکراین یک پایانه نفتی در فئودوسیا در کریمه و همچنین یک انبار مهمات و محل تجمع نیروهای روسیه در اوچرِتینه در دونتسک را هدف قرار داد. کییف اعلام کرده است که هدف از این عملیات، کاهش توان نظامی و اقتصادی روسیه است.