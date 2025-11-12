میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

بامری: نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟/ یارانه نان بجای سفره مردم در جیب ۲ درصدِ رانت‌خوار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی بر خرید ۲۳ درصد نان توسط ۲ درصد افراد، گفت: طرح مسئله هنر نیست؛ دولت باید روشن کند چه اقداماتی برای مقابله با این سوءاستفاده انجام داده است.
بامری: دولت پاسخ دهد، نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟

رحمدل بامری؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گزارش عملکرد دولت از سال نخست اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس اختیارات قانونی مجلس برنامه ریزی شده که دولت و مجموعه وابسته به آن هر ساله گزارشی در ارتباط با اجرای اهداف برنامه هفتم ارائه دهند و توضیح بدهند که چه اقداماتی را انجام داده اند.

مردم باید از یارانه نان منتفع شوند نه 2 درصد رانت خوار

وی افزود: گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و عنوان کرد که 23 درصد از نان مصرفی کشور توسط دو درصد خریداری شده است،  جای سوال دارد. اگر دستگاه های نظارتی در حوزه های اجرا و دیگر حوزه این موضوع را تایید می کنند چرا تاکنون اقدامی برای مقابله و برخورد با آن صورت نگرفته است؟ مردم باید از یارانه نان منتفع شوند نه آن دو درصد. اگر مسئولان در این باره آگاهی هم نداشتند باز هم جای سوال است یعنی چه می دانستند و اقدام نکردند و چه نمی دانستند.

بامری ادامه داد: با وجود مشکلات ارزی و تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و ... این یارانه ها باید برای رفاه مردم پرداخت شود مخصوصا برای نان که قوت غالب مردم است. با توجه به شرایط سختی که در تهیه گندم، خرید آن، کاشت، داشت و برداشت این محصول وجود دارد، آیا این منطقی است که بعد از این همه زحمت، دو درصد از آن منتفع و از نان هم تجارت و سوء استفاده کنند و در چرخه دیگری قرار دهند و آن را به فروش برسانند و دلالی و رانت صورت بگیرد؟ این موضوع جای سوال و بحث دارد.

یک بعد نظارت در بحث اختصاص اعتبار متوجه سازمان برنامه است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی رئیس این سازمان این گزارش ها را اعلام می کند یک بعد از نظارت ها منوجه خود او و سازمان متبوعش است. این اعتباری که اختصاص داده شده به کجا تعلق گرفته است؟ اگر مسیر درست نیست اصلاح کنند و اگر هم مسیر درست است نظارت ها را بیشتر کنند. اگر نظارت کرده اند و مشکل را حل نکرده اند باید پاسخگو باشند و اگر هم کسانی کوتاهی کرده اند و این اتفاق رخ داده است، نیز باید باز هم پاسخگو باشند. این اتفاقات نگران کننده است و باید پیگیری کنند.

بامری: دولت پاسخ دهد، نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟

دولت باید پاسخگو باشد نه صرفا دنبال طرح مسئله باشد

وی با اشاره به اینکه دولتی ها در ارائه گزارش عملکرد اهداف برنامه هفتم، صرفا طرح مسئله و بیان مسئله کردند، تصریح کرد: مردم هم می توانند مسائل را به خوبی بیان کنند، ما باید به دنبال حل مسائل برویم. دولت باید پاسخگو باشد. قوه مجریه مجری است و باید پاسخ بدهد. اینکه صرفا گزارش بدهد و بگوید که 23 درصد را یک عده خریده اند این توجیه کردن و عدم پاسخ است. اگر چنین اتفاقی رخ داده دولت چه اقدامی انجام داده است؟ برای جلوگیری از این مسیر رانت چه کرده؟

بامری در پایان تاکید کرد: ما مسئولان را برای پاسخگویی به مجلس دعوت می کنیم نه طرح سوال. طرح سوال هنر نیست. ما نمایندگان از جانب مردم طرح سوال می کنیم و پاسخ آن به حوزه اجرا مربوط است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
4
پاسخ
فقط نان مردم نیست ،، آب هم دستاویز منفعت مافیا شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
0
پاسخ
من نمیفهمم آدم‌های ثروتمند چرا باید زیاد نون بخرن؟؟؟
من فکر میکنم یه اشتباهی شده و اونم اینه که این نون‌ها توسط مسئول خرید ادارات انجام شده و مربوط به صبحانه کارمندان در ادارات هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
1
پاسخ
پزشکیان باید بگه مسیول همه چیزتحریم دوستانند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
3
پاسخ
ایشان گفته 23 درصد نان ها با 2 درصد کارت ها خریده شده نه 2 درصد مردم!
1-بیشنر از 210 میلیون کارت در کشور است نه 85 میلیون
2- گاهی هر کارت برای یک خانوار و حتی بیشتر نان می خرد نه برای یک نفر
3- با یک کارت در روز بیشتر از یک بار نمی شود نان خرید
4- اگر سو استفاده ای انجام شده باید با همین سیستم پرخرجی که راه انداخته اند جلویش را بگیرید
5- خدا به دادمان برسد. این جور ادعا و آمار دهی معمولا به یک تصمیم به ضرر مردم می رسد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
تازگی بعضی از نانوایی سنگکی ها آزاد فروش میشوند تا مردم کمتر بیان برا خرید تا بتوانند نان کبابی ها و کله پزی ها را بدون دغدغه تامین کنند.
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
ناتوانی مقامات در تحلیل اماری
متاسفانه عدم فهم نسبیت در دادهای اماری گریبانگیر مقامات اجرایی وقانونگذاری کشور گردیده انان را در اتخاذ تصمیمات به بیراهه برده و بجای مشکل گشایی خودمشکل افرین می شوند رئیس سازمان برنامه گزارش غلطی می دهد و همه بدنبال ان می افتند اینکه خرید چه مقدار نان با چه درص کارت های بانکی می باشد ناشی از عدم در ک این رابطه نسبی است که خرید نان در کشور فقط توسط کارت پدر ومادر وان هم یکی از کات های عمومی انها می باشد در مقابل تعداد زیا د کارت های بانکی سایر افراد خانواده که برای خرید نان استفاده نمی شود بنابراین اساس این تحلیل اشتباه وزمینه ساز یک تصمیم غلط جدید می باشد . ضمن اینکه سایر موارد مثل فروش ارد توسط نانوایی ها به سایر اصناف ویا فروش نان به سوپری ها نیز در این حدنیست و نان هم چیز قابل احتکاری نیست بنابراین نان فروخته شده به مصرف رسیده است
حسن جباری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
اقای با مری اگر میدانید به چه گسانی دادند ارد یارانه ای را چرا اسم نمی برید فقط می گویید دو درصد اگر منظور شما صنعت بیسگویت و گیگ در ایران است که باید با سند و مدرک بگویید و چه گسی داده و چه افرادی گرفتن تا قوه قضاییه هم پیگیر شود این کار شما تشویش اذهان عمومی گشور است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
2
پاسخ
تواین مملکت وقتی مسئول رسیدگی به تخلف نانوا خودش نانوائی دارد چه انتظاری دارید این مشکلات وگرانی نان وقوت مردم به دست مدیران سطح بالا حل شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
هرنانوایی ۵۰ کارت پیداکرده راحت می کشه و سهمیه آرد می گیرد و آزاد می فروشد چندانی به مشتری نمی رسه واین ارد سراز گاوداری درمیاد این کارت خوان مخصوص نانواها شد در بازار
