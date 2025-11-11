به گزارش تابناک، به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در روز شهید با شعار «وقتی شهید شویم، پیروز میشویم» در سخنانی اعلام کرد: این روز جشن در لبنان عمومی خواهد بود و ما انتخاب کردهایم که مردم در ۱۱ نقطه در مناطق مختلف جنوبی از جمله بیروت، بعلبک، هرمل، کرک، معیسره، دیر قانون النهر، حارث، مشغره، نبطیه، قاضیه و کافرمان گرد هم آیند.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: حزبالله بر اساس اصول جهاد، عزت، سربلندی لبنان و حمایت از فلسطین تأسیس شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، ما در حالت بازدارندگی بودیم. «نبرد اول» به عنوان مانعی در برابر تهاجم اسرائیل بود که در مرزهای خاصی در جنوب لبنان متوقف شد. توافق اکتبر برای استقرار ارتش لبنان در جنوب لیتانی برای مقاومت قابل قبول است. ما پیروزیم زیرا ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی حضور دارد، آنها فرزندان ما هستند. در این توافق، ما برندهایم زیرا دولت متعهد به انجام نقش خود شد. آمریکا تعهدات خود را از طریق اسرائیل اجرا نکرد، زیرا لبنان در صورت عقبنشینی اسرائیل، آزادی و کرامت خود را باز خواهد یافت.
شیخ نعیم قاسم، گفت: آمریکا و اسرائیل در آینده لبنان دخالت میکنند و ارتش، اقتصاد، سیاست و موضع آنان را دیکته میکنند. آمریکا از طریق اسرائیل میخواهد به نقش مقاومت لبنان پایان داده و آن را در معرض تجاوز قرار دهد.