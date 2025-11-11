وزارت کشور یمن جزئیات جدیدی از یکی از باندهای شبکه جاسوسی وابسته به اتاق عملیات مشترک آمریکا، اسرائیل و عربستان در یمن را فاش کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت کشور یمن امروز سه‌شنبه از کشف اطلاعات تازه‌ای درباره یکی از سلول‌های وابسته به این شبکه جاسوسی پرده برداشت که در عملیات موسوم به «وَمَکْرُ أُولَئِکَ هُوَ یَبُور» شناسایی و منهدم شده بود.

«سبأ»، این وزارت‌خانه اعلام کرد که این تصاویر منتشر شده، جزئیات جدیدی درباره یکی از سلول‌های این شبکه جاسوسی را نشان می‌دهد؛ سلولی که در انجام فعالیت‌های اطلاعاتی در خاک یمن نقش داشته و مأموریت آن رصد زیرساخت‌های حیاتی و جمع‌آوری داده‌های حساس کشور بوده است.

پیشتر، وزارت کشور یمن از اجرای یک عملیات امنیتی ویژه خبر داد که منجر به دستگیری یک شبکه جاسوسی وابسته به یک اتاق عملیات مشترک بین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا (CIA)، موساد و اطلاعات عربستان شد.