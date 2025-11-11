استایل خاص بازیگر شام ایرانی در یک مراسم

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u06cc\u067e \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc\u0644 \u062e\u0627\u0635 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u062d\u0627\u062a\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0634\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u062d\u0627\u062a\u0645\u06cc (\u0632\u0627\u062f\u0647 \u06f2\u06f4 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f2\u060c \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646) \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0633\u062a. \u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u0654 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0641\u0642\u0637 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.