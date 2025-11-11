به گزارش تابناک؛ علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری، در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضمن تشکر از ابتکار رئیس مجلس در آغاز فرآیند نظارت و پایش اجرای برنامه هفتم، گفت: به ابتکار خوب جناب آقای دکتر قالیباف، برنامه هفتم در حال پایش و نظارت است؛ وظیفهای ذاتی برای مجلس که تاکنون مغفول مانده بود، اما اکنون به مرحله اجرا رسیده است. خدا را شاکریم که این مجلس شکل گرفته است. اما نکتهای را خطاب به آقای قالیباف و نمایندگان عرض میکنم؛ اینکه گفته میشود “برنامه پنجساله”، در واقع یک غلط رایج است. باید گفت برنامه سهونیمساله؛ چراکه امروز یکونیم سال از آغاز اجرای آن میگذرد، اما هنوز ابزار لازم برای اجرا فراهم نشده است.
وی افزود: کسانی که از وزرا در کمیسیونها حاضر شدند، اذعان داشتند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آییننامههای اجرایی هنوز آماده نیست یا در پیچوخم کمیسیونهای دولت مانده است. در وزارت علوم هم اعلام شد که برخی آییننامهها هنوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ نگرفته است؛ بنابراین ما بخش قابلتوجهی از زمان برنامه را از دست دادهایم.
منادیسفیدان تأکید کرد: در اجرای برنامه، نه تنها دولت بلکه مجلس نیز باید وظایف خود را رعایت کند. ما در احکام برنامه موضوعات مهمی، چون بهرهوری و مولدسازی را داریم که هر دو به سازمان برنامه و بودجه برمیگردد، اما در عمل از این بخشها غفلت شده است. در کمیسیون آموزش اولین کمیته پایش اجرای برنامه را به ریاست آقای مولوی، نماینده آبادان، تشکیل دادیم تا مشخص شود از ۲۷۳ حکم مرتبط با ما - کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس-، آیا ۱۳۷ حکم که دارای سنجه کمی است در حال اجراست یا خیر.
وی با اشاره به وضعیت دستگاههای مشمول برنامه گفت:در حال حاضر ۸۶ حکم مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۴۱ حکم مربوط به وزارت علوم، ۷ حکم به سازمان فنیوحرفهای، ۱۰ حکم به وزارت بهداشت و ۳۶ حکم به معاونت علمی ریاستجمهوری اختصاص دارد. اما در سال نخست، آموزش و پرورش مکلف به ارائه ۱۳ گزارش بود که متأسفانه از این تکلیف غفلت شده است.
رئیس کمیسیون آموزش در ادامه به موضوع ساماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت:قانون تصریح کرده بود که وزارت علوم و آموزش و پرورش باید ظرف سه ماه برای ساماندهی نیروی انسانی آییننامه ارائه دهند، اما هنوز چنین آییننامهای به مجلس نرسیده است. امروز در آموزش و پرورش ۲۰ هزار معلم با بیش از ۱۴ یا ۱۵ سال سابقه تدریس بهصورت نیروهای شرکتی و حقالتدریسی فعالیت میکنند. آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه، میگوید این ۲۰ هزار نفر کیفیت لازم را ندارند؛ اما من همنظر ایشانم که باید کیفیت حفظ شود، با این حال نمیتوان چشم بر زحمات معلمان باسابقه بست که سالها در خدمت آموزش کشور بودهاند.
منادیسفیدان با اشاره به لزوم حمایت از معیشت فرهنگیان گفت:از دولت و شخص آقای دکتر پزشکیان میخواهم که حقوق و معیشت اساتید و معلمان را بهطور ویژه مدنظر قرار دهند. مسکن فرهنگیان نیز باید با سازوکار مشخص تأمین شود، چرا که با شرایط فعلی نمیتوان انتظار ارتقای کیفیت علمی کشور را داشت.
وی با اشاره به تغییرات اخیر در نظام آموزشی و آزمون سراسری بیان کرد:در بحث آموزش، تغییر اساسی در کنکور ایجاد شد و معدل پایه دوازدهم بهصورت قطعی در نظر گرفته شد؛ اما پس از بررسیهای کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که معدل پایه یازدهم نباید تأثیر قطعی داشته باشد بلکه باید تأثیر مثبت بگذارد، زیرا فشار مضاعف بر دانشآموزان وارد کرده و کیفیت آموزشی را کاهش میدهد.
رئیس کمیسیون آموزش همچنین به نحوه نظارت بر اجرای ماده ۱۱۸ اشاره کرد و گفت:در جلسات ناظرین ماده ۱۱۸ از دستگاههای مختلف، مشخص نبود که طرف دبیرخانه هستند و یا دولت، چون آییننامهها بهصورت دقیق و شفاف ارائه نمیشد. در نهایت امروز باید تأکید کنم که هم دولت و هم مجلس در اجرای برنامه مسئولیت مستقیم دارند.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات داخلی مجلس افزود:در بند (الف) ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، خود مجلس تصویب کرده است که کوچکسازی دستگاهها ممنوع است، اما همین مجلس در هیئترئیسه با تشکیل سازمانی به نام “سازمان هوش مصنوعی” موافقت کرده است؛ اقدامی که برخلاف مفاد برنامه بوده و خود به تورم دامن میزند. یا در بند (ت) ماده ۹۹، درباره طرحهای پیشران، شاهد انحراف از مسیر اصلی هستیم؛ بنابراین نباید تصور کرد که فقط دولت باید پاسخگو باشد؛ مجلس نیز نباید در اجرای برنامه کوتاهی کند.
منادیسفیدان در پایان خطاب به رئیسجمهور گفت:آقای دکتر پزشکیان، از حضور شما در مجلس تشکر میکنم و امیدوارم بتوانید همانگونه که در دوران انتخابات با مردم عهد بستید، اجرای کامل و صحیح برنامه هفتم را در دستور کار دولت خود قرار دهید تا کشور در مسیر پیشرفت واقعی قرار گیرد.