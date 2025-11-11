میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تورم ۳۹ درصدی، دست‌پخت چه کسی است؟

در شرایطی که به دلیل بحران‌های منطقه‌ای، انتظارات تورمی و رشد هزینه‌های تولید، تورم سالانه به مرز ۳۹ درصد نزدیک شده و خطر ابرتورم با ورود به کانال ۴۰ درصد اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، مواضع اخیر وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های پولی و کنترل تورم بانک مرکزی، شائبه اختلاف‌نظر بین دو نهاد را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۰۴
| |
304 بازدید
|
۳
تورم ۳۹ درصدی، دست‌پخت چه کسی است؟

 افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، متغیرهای سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای به عنوان مهم‌ترین عوامل رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شد تا تورم در ایران پس از روند کاهشی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجددا سیر صعودی بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آخرین آمار نرخ تورم که مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد برسد. در این شرایط شب گذشته علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ درباره علت افزایش تورم به خبرنگار ایسنا گفت که این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنید.

او پیش از این هم گفته بود که «وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.»

مواضع اخیر وزیر اقتصاد درباره رییس بانک مرکزی، شائبه اختلاف نظر بین این دو را در اذهان ایجاد کرده است. تجربه نیز نشان داده به دلایلی همچون عدم قطعیت، وجود چالش‌هایی در سطح اقتصاد سیاسی کشور، انتظارات تورمی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به تورم‌های طولانی و مزمن معمولا به اختلاف نظر بین وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی می‌انجامد. اما آن‌چه در حال حاضر برای مردم اهمیت دارد اعمال سیاست‌هایی در سطح داخلی و بین‌المللی برای کنترل نرخ تورم است.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود. مجمع عمومی بانک مرکزی نیز شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شود. وزیر امور اقصادی و دارایی وظیفه اداره این بخش را برعهده دارد.

اگرچه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی در کنترل نرخ تورم نقش دارد اما سیاست‌های پولی فقط یکی از پنج عامل رشد قیمت کالاها و خدمات است. تورم در همه جای دنیا به دلایل مختلفی نظیر افزایش تقاضا، کاهش عرضه، هزینه‌های تولید، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی به وجود می‌آید. بررسی‌ها گویای آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر با هر پنج عامل مذکور دست و پنجه نرم می‌کند.

در شرایطی که نگرانی‌هایی از رشد تورم در سطح جامعه دیده می‌شود بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد که امروز هم رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، ‌ وزیر اقتصاد، وزیر ورزش و جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت حضور داشتند و به ارائه گزارش‌هایی از عملکرد یک ساله‌شان در اجرای برنامه هفتم پرداختند.

نمایندگان مجلس در این نشست به موضوعاتی همچون افزایش قیمت مواد غذایی، منفی شدن رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳، کسری بودجه دولت، ناترازی ارزی، رشد قیمت کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی و تردیدها درخصوص دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد اشاره کردند.

وزیر اقتصاد که از آن به عنوان فرمانده اقتصادی یاد می‌شود در تشریح عملکرد وزارتخانه متبوع خود به تاثیر جنگ، ترور و ناامنی در آغاز فعالیت دولت بر نااطمینانی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد. علی مدنی‌زاده گفت که این عوامل در کنار فشار تحریم‌ها بازار سرمایه و بازار پول را به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و بازار سرمایه نمی‌تواند نقش موثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.

وزیر جوان کابینه یادآور شد که در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر و اجرای قانون برنامه آغاز شد.

و اما محمدرضا فرزین ـ رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تورم گفته که از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به‌طور مستمر کاهش یافت؛ تورم نقطه‌ به‌ نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.

به گفته فرزین، این افزایش تورم ناشی از نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های دولت است که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دسترسی به اهداف برنامه با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان پذیر نیست، اظهار کرد که بالای ۹۰ درصد تأمین پولی کشور به عهده بانک مرکزی است که باعث افزایش نقدینگی می شود. کسری بودجه دولت باعث فشار به این موضوع و تأمین مالی بخش خصوصی شده است. ضعف در مقررات و رویه های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی و کسری سرمایه بانک های دولتی که دست ما نیست و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت نیز از دیگر چالش های موجود بانک مرکزی است.

از صحبت‌های وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی این‌طور برداشت می‌شود که هردو، چالش‌های منطقه‌ای و جنگ را از دلایل ایجاد انتظارات تورمی می‌دانند.

مدنی‌زاده ۴۳ ساله که از او به عنوان وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم یاد می‌شود، اعلام کرده که تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم بنده در حال اجراست تا موانع تحقق رشد هشت درصدی برطرف شود. تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه‌ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

این در حالی است که دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری به‌جا مانده از دوره‌های قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه مناسبات بین‌المللی، عادی‌سازی روابط با FATF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.

وزارت اقتصاد نیز در هفته‌های اخیر برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد.

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، هشت اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری تعیین شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تورم دستمزد سیاست ارزی فرزین مهار تورم خبر فوری
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم باشد
روش تعیین مزد ۱۴۰۴ تغییر می‌کند؟
عملکرد یک دهه اخیر نامزدها مهم تر از وعده هاي این روزهاست/ دولت آینده از تکرار فساد دبش و رانت دلاری جلوگیری کند
مهار تورم و رشد تولید برنامه دائم دولت تا تحقق آن است
تورم در یک قدمی رکورد ۷۸ ساله
بانک‌های مرکزی به پیروزی در مهار تورم نزدیک شده اند
فرزین در مواجه با اسنپ‌بک؛ سیاست ارزی تغییر نمی‌کند
ملاحظات مهار تورم
چگونه به چرخه دستمزد_تورم دچار نشویم؟
رقم حقوق کارگران دوباره تغییر می‌کند؟
میزان امیدواری مردم به مهار تورم در دولت پزشکیان
مصباحی‌مقدم: موتور اصلی تورم مهار شد
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
دستمزد کارگران مطابق با تورم نیست/ گرانی کالاها باحذف ارز ترجیحی
قطعا تورم به سطوح پایین تری هدایت می‌شود / ثبات در بازار ارز با دستور امکان پذیر نیست/ می‌توانیم به چرخه معیوب افزایش نرخ ارز و تورم پایان دهیم
میرکاظمی: تورم در سال ۱۴۰۱ مهار می‌شود
افزایش دستمزد کارگران نزدیک تورم خواهد بود
برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم
هشدار کارشناسی نسبت به وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی
لزوم تعهد دولت به سیاست ارزی مشخص
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
احمد
|
Canada
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
3
پاسخ
دست بحث پوپولیست ها و عوامیون که می‌خواهند قیمت همه چیز را برخلاف مسیر علم اقتصاد بزور تعیین کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
3
پاسخ
بدهید زاکانی 30 درصد کاهش میده
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
1
پاسخ
مسئولین با تلاش شبانه روزی تورم رو ۳۹ درصد نگه داشتند و هنوز به ابرتورم ۴۰ درصدی نرسیدم. اگر بحران های منطقه ای نبود همین ۳۹ درصد هم نبود. ممنون ازتون واقعا.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۰۹ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۲ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۰ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cUW
tabnak.ir/005cUW