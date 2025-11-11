رسانه‌های پاکستانی امروز (سه‌شنبه) گزارش دادند که در حمله انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ۱۲ نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «در بمب‌گذاری انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلام‌آباد، دوازده نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.»

شبکه تلویزیونی «سما» پاکستان پیش از این گزارش داده بود که در این انفجار ۶ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

دو مقام امنیتی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که یک خودروی بمب‌گذاری ‌شده باعث انفجار شده است.