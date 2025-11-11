میلی صفحه خبر لوگو بالا
بمب‌گذاری انتحاری در اسلام‌آباد+شمار کشته ها

رسانه‌های محلی گزارش دادند بمب‌گذاری انتحاری امروز در اسلام‌آباد بیش از ۳۰ کشته و زخمی داشته است.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۹۷
| |
958 بازدید
بمب‌گذاری انتحاری در اسلام‌آباد+شمار کشته ها

رسانه‌های پاکستانی امروز (سه‌شنبه) گزارش دادند که در حمله انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، ۱۲ نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «در بمب‌گذاری انتحاری در بیرون دادگاهی در اسلام‌آباد، دوازده نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.»

شبکه تلویزیونی «سما» پاکستان پیش از این گزارش داده بود که در این انفجار ۶ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

دو مقام امنیتی که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که یک خودروی بمب‌گذاری ‌شده باعث انفجار شده است.

 

انتحاری بمب گذاری انتحاری پاکستان خبر فوری شمار کشته ها اسلام آباد انفجار
