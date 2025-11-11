به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روسیه اعلام کرد که در حال تدوین مشخصات فنی احداث نیروگاه هستهای جدید در هند با استفاده از راکتورهای پیشرفته است.
به نوشته هندوستان تایمز، این خبر پس از دیدار آلکسی لیخاچف، مدیرکل روساتم با آجی کومار موهانتی، رئیس سازمان انرژی اتمی هند، در بمبئی منتشر شد.
در این نشست، دو طرف علاوه بر بررسی پیشرفتهای نیروگاه هستهای «کودانکولام» در ایالت تامیل نادو، درباره گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه انرژی هستهای گفتوگو کردند.
نیروگاه کودانکولام بزرگترین تاسیسات هستهای هند است که پس از تکمیل شامل شش راکتور VVER-۱۰۰۰ با ظرفیت مجموع ۶۰۰۰ مگاوات خواهد بود. هماکنون واحدهای ۱ و ۲ به شبکه برق متصل شدهاند و مراحل پیشراهاندازی واحد ۳ و ساخت واحدهای ۴ تا ۶ در حال انجام است.
لیخاچف گفت که روسیه آماده است با فناوریهای کارآمد خود به هدف هند برای افزایش ظرفیت تولید برق هستهای تا ۱۰۰ گیگاوات کمک کند.