الزام جدید دولت برای درج قیمت برنج

معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد با اشاره به پیش‌بینی تولید ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور، گفت: درج قیمت مصرف‌کننده بر کیسه‌های برنج داخلی و خارجی الزامی شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۸۶
| |
565 بازدید
|
۲
الزام جدید دولت برای درج قیمت برنج

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین رادفر، معاون مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در سومین نشست امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی با بیان اینکه تولید برنج در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن پیش بینی شده است درباره ثبت سفارش برنج وارداتی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۸۳۹ هزار تن ثبت سفارش شده است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال، ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده که بخشی از آن مربوط به ثبت سفارش سال گذشته بوده است.

وی درباره سهم کشورها در واردات ۶ ماهه برنج توضیح داد: در این مدت ۲۷۹ هزار تن برنج از پاکستان، ۵۲۵ هزار تن از هند، ۲ هزار تن از تایلند و حدود ۱۵۸ هزار تن نیز از مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری وارد کشور شده که به طور عمده مربوط به مبدا کشور هند بوده است.

رادفر همچنین به تحولات قیمتی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت برنج خارجی در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته که بیشتر مربوط به برنج پاکستانی است و قیمت برنج ایرانی درجه یک نیز حدود ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

وی در تشریح تصمیمات ستاد تنظیم بازار نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کیسه‌های برنج داخلی و وارداتی و همچنین تحویل برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی بود.

رادفر در ادامه گفت: همچنین موضوع برنج‌های نیمه‌سفید و افت‌های مرتبط با فرآیند سفید کردن، واردات برنج با ارز آزاد از مناطق ویژه و تعیین تکلیف برنج‌های وارد شده توسط کولبران از برخی از مرزهای کشور از جمله مواردی است که نیاز به تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی بیشتر دارد.

وی تاکید کرد: هدف اصلی دولت، تأمین پایدار بازار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت برنج است و همکاری بخش خصوصی در این مسیر ضروری می‌باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
قیمت برنج تایلند پاکستان تنظیم بازار درج قیمت کیسه برنج برنج هندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
الان با نوشتن نرخ مشکل گرانی اش حل میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


خه بعد از اینهمه سال هنوز این مساله رو نفهمیدید که با درج قیمت اجباری کالایی ارزان نمی شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
چطور خودرو رو دولت متقلب میتونه شبی دویست میلیون و سالی ده بار زیاد کنه . الان چشم ندارید کشاورز نون بخوره؟ قیمتها رو به ده سال قبل برگردون برنج هم بکن کیلو پنجاه هزار
