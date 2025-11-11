عملیات سرقت میگ-۳۱ خنثی شد!

به گفته این نهاد عالی امنیتی روسیه، جاسوسان اوکراینی و انگلیسی با وعده ۳ میلیون دلاری و پیشنهاد اعطای شهروندی سعی داشتند جنگنده پیشرفته روسیه را بدزدند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) همچنین اعلام کرد جنگنده مدنظر اوکراین و انگلیس مجهز به موشک مافوق صوت کینژال بود.این نهاد افزود، قرار بوده میگ-۳۱ پس از ربایش به سمت یک پایگاه هوایی ناتو در شهر کنستانتا رومانی پرواز کند و آنجا احتمالا هدف پدافند هوایی قرار گیرد.
سرویس امنیت فدرال روسیه گفت که اوکراین و انگلیس با استفاده از هواپیمای ربوده شده، یک «اقدام تحریکآمیز» را برنامهریزی کرده بودند.
این نهاد افزود، سازمان اطلاعات نظامی اوکراین به دنبال جذب خلبانان روسی در ازای ۳ میلیون دلار برای دزدیدن این جنگنده بوده است.
در بیانیه آمده است: «اقدامات انجام شده، برنامههای سرویسهای اطلاعاتی اوکراین و بریتانیا را برای یک تحریک گسترده خنثی کرده است.تلویزیون دولتی روسیه تصاویری از پیامها و فایلهای صوتی مردی را نشان داد که گفته میشود برای سرویسهای اطلاعاتی اوکراین و بریتانیا کار میکرد و به یک خلبان روسی ۳ میلیون دلار برای پرواز جنگنده میگ به اروپا پیشنهاد داده بود و به خلبان نیز شهروندی پیشنهاد شده بود.