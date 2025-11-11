میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۴۲۰۰ خدمت آزمایشگاهی رایگان شد

معاون علمی و فناوری رئیس ‌جمهور با بیان اینکه هدف این است که تا پایان دولت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو نوسازی و آزمایشگاه‌های جدید در حوزه‌های نوظهور ایجاد شوند، گفت: در سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵ زیرساخت آزمایشگاهی و کارخانه نمونه‌سازی در فناوری‌های نوظهور مانند کوانتوم میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ایجاد و حمایت شده و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۲۳ همت رسیده و توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی و ارائه بیش از ۴۲۰۰ خدمت فناورانه در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۷۰
| |
524 بازدید
|
۱

۴۲۰۰ خدمت آزمایشگاهی رایگان شد

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ‌جمهور در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: از زحمات کمیسیون‌های آموزش تحقیقات و فناوری و برنامه بودجه و محاسبات مجلس بابت همکاری همدلی و دقت در ارزیابی برنامه هفتم توسعه کشور صمیمانه قدردانی کنم؛ برای ملتی که نامش با دانش و اخلاق در هم آمیخته است علم صرفاً دانایی نیست بلکه مسئولیت است علم جایی برای انکار ندارد و نخستین اصل آن صداقت است صداقت با خود و سپس با جامعه.

وی افزود: واقعیت این است که در سال ۱۴۰۲ شاخص رشد علمی کشور منفی شد اما این کاهش در منطقه به معنای شکست نیست بلکه به معنای تشخیص مسیر و اصلاح آن است این تشخیص آغاز فصل جدیدی در مسیر توسعه ایران است فصلی که در قالب برنامه هفتم توسعه تعریف شده و نقشه‌ای برای تبدیل علم به توسعه و دانش به کرامت زندگی مردم ارائه می‌دهد و در معاونت علمی ریاست جمهوری مفاد این برنامه را به زبان عملی ترجمه کرده‌ایم و هر بند قانون را به پروژه‌های اجرایی تبدیل کرده‌ایم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ‌جمهور ادامه داد: آیین‌نامه حمایت از نوسازی تجهیزات و ابزارهای علمی مراکز شاخص و قطب‌های علمی تصویب شد و با تفاهم‌نامه بین وزارت علوم معاونت علمی و وزارت بهداشت در حال پیگیری و اجرایی‌سازی است هدف این است که تا پایان دولت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های پیشرو نوسازی و آزمایشگاه‌های جدید در حوزه‌های نوظهور ایجاد شوند در سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۵ زیرساخت آزمایشگاهی و کارخانه نمونه‌سازی در فناوری‌های نوظهور مانند کوانتوم میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ایجاد و حمایت شده است.

وی یادآور شد: آیین‌نامه ارتباط با نخبگان ایرانی مصوب و سیاست ملی نخبگان باز طراحی شد و بیش از ۸۹۵ همکاری فعال بین نخبگان ایرانی مقیم خارج و مراکز داخلی برقرار شده است که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است در سال ۱۴۰۴ ۶۵ پرونده تایید و ۱۱۴ کارت اقامت ویژه برای متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی صادر شد همچنین طرح مسکن نخبگان در شهرهای مختلف آغاز شده و حمایت ویژه پژوهانه از اساتید و کمک هزینه ماهیانه به دانشجویان دکتری در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته است؛ عوارض صادرات خام‌فروشی به توسعه فناوری اختصاص یافته است تا در شش حوزه پیشران و اقتدارآفرین به بهبود زیست‌بوم فناوری کمک کند.

افشین افزود: برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸۴۱ میلیارد تومان تزریق شد که نتیجه آن شکل‌گیری ۱۶۰۰ شرکت جدید دانش‌بنیان تجاری‌سازی ۵۸۰ محصول فناورانه و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی از ۳.۲ درصد به ۵ درصد تا پایان برنامه است؛ شبکه ملی آزمایشگاهی در ۵۰ دانشگاه توسعه یافته و تاکنون بیش از ۴۲۰۰ خدمت فناورانه ارائه شده است و ۲۵ کارت فناوری استانی به هم متصل شده و در قالب طرح پل نوآوری بیش از ۷۰۰ نیاز صنعتی به دانشگاه‌ها پیوند خورده است.

وی با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی طرح ملی ایران با چهار محور شامل زیرساخت، آموزش، داده و کاربردی‌سازی آغاز شده است، گفت: ظرفیت پردازش کشور از ۱ پتافلاکس به ۲۰ پتافلاکس رسیده و تا پایان سال به ۹۰ پتافلاکس خواهد رسید و سال آینده با کمک بخش خصوصی به بیش از ۲۰۰ پتافلاکس افزایش خواهد یافت در این حوزه ۴۲ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند و سهم آنها از صادرات فناورانه در حال رشد است؛ همچنین مرکز ملی تحقیقات کوانتوم فعالیت خود را آغاز کرده سه پروژه ژن‌درمانی در مرحله بالینی قرار دارد و طراحی تراشه‌های هوشمند بومی در حال انجام است این اعداد تنها شاخص اقتصادی نیستند بلکه نشانه تغییر پارادایم است حرکت از پژوهش برای انتشار به پژوهش برای تولید و از دانایی برای دانستن به دانایی برای زیستن.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ‌جمهور یادآور شد: سرمایه نوآوری در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ رشد ۱۴۶ درصدی داشته است سرمایه صندوق نوآوری از ۷.۶ همت در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۲۳ همت در پایان سال رسیده است و طبق برنامه باید تا پایان برنامه به ۱۱۴ همت برسد؛ امیدواریم با حمایت مجلس و دولت این امر محقق شود رتبه ایران در شاخص نوآوری در حال حاضر ۷۰ از بین ۱۳۹ کشور است که این رتبه باید طبق قانون برنامه در پایان برنامه به عدد ۴۲ برسد که این امر نیازمند اصلاح رویکرد نهادی و اقتصاد کلان کشور است لازم به ذکر است که در حال حاضر رتبه ایران در بخش خروجی نوآوری که شامل تولیدات فناورانه و خلاقانه است عدد ۴۵ است و در شاخص‌های ورودی که مرتبط با زیرساخت و اقتصاد کلان است و به عوامل سرمایه‌گذاری خطرپذیر بستگی دارد وضعیت مناسب نیست و رتبه ما نزدیک به ۹۰ است.

افشین ادامه داد: رتبه صادرات محصولات با فناوری بالا در منطقه باید به رتبه دوم برسد که در حال حاضر رتبه کشور چهارم منطقه است ارزش صادرات محصولات فناورانه متوسط و بالا حدود ۲۷ میلیارد دلار است که باید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تا پایان برنامه افزایش یابد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی منطقی و ایجاد شرایط صادرات و روابط بین‌المللی مناسب است؛ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۹۲۵۲ به ۱۰۱۹ افزایش یافته و هدف‌گذاری ما رسیدن به ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه است البته ما بر این باور هستیم که همانطور که شرکت‌های دانش‌بنیان ورودی دارند خروجی هم باید داشته باشند و هدف ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه باید به صورت تجمیعی در نظر گرفته شود نه شرکت‌های دانش‌بنیان موجود چون همانطور که کمیت مهم است کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: علم یک بخش از توسعه نیست بلکه بستر همه آن است ما به علم به عنوان زبان مشترک نوآوری ملی نگاه می‌کنیم زبانی که می‌تواند رقابت را به همکاری و واگرایی را به هم‌افزایی تبدیل کند و در قرن بیست و یکم استقلال فناوری و همکاری جهانی دیگر در برابر هم نیستند هیچ کشوری نمی‌تواند از جریان هوش مصنوعی و نوآوری جهان جدا بماند در عین حال نباید اختیار آینده خود را واگذار کند؛ از این رو برنامه هفتم توسعه نه یک برنامه صرفاً داخلی بلکه بخشی از گفتگوی جهانی درباره نوآوری مسئولانه است هدف ما این است که علم فقط شتاب توسعه را زیاد نکند بلکه کیفیت زندگی مردم و کرامت آنها را ارتقا دهد. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین افشین مجلس شورای اسلامی نخبگان علم خبر فوری
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مراسم روز علم "ایران و آلمان" آغاز شد
رتبه 21 توليد علم جهان برای ایران
عملکرد دستیار هوش مصنوعی رئیس‌جمهور چگونه است؟
طرح بازگشت نخبگان را بسیار جدی پیگیری می‌کنیم
ارزش نخبگانی که مهاجرت می‌کنند از چاه‌های نفت بیشتر است
اعطای کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان دکتری
آخرین فرصت جدیدالورود‌ها برای استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
مهاجرت نخبگان یاگریز اجتماعی؟
معاونت علمی ریاست‌جمهوری منصوب شد
برگزاری گردهمایی دانشجویی علوم انسانی برای نخبگان
پزشکیان رئیس بنیاد ملی‌ نخبگان را منصوب کرد
رونمایی از مانع بزرگ بر سر راه بازگشت نخبگان
آخرین فرصت بارگذاری مدارک در سامانه بنیاد ملی نخبگان
۲۹۰ نفر از نخبگان ایرانی دانشگاه های برتر جهان جذب دانشگاهها شدند
معاون علمی پزشکیان معاونش را عزل کرد
انتشاراسامی دانشجویان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
قوانین محکمی برای حمایت و جذب نخبگان وجود ندارد
گزارش تاسف بار از نخبگانی که نه پول دارند نه خانه
سهم جذب نخبگان از داخل و خارج کشور
ارائه راهکارهایی برای بازگشت نخبگان به کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
1
پاسخ
حرف های قشنگ و زیبا ولی در عمل هیچ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۹ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۹۹ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۶۵ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۴ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۱ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۸ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cTy
tabnak.ir/005cTy