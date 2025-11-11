مجلس، توافق حمل و نقل با ترکیه را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ‌موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن بین وزارت راه ایران و وزارت حمل و نقل ترکیه را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (سه‌شنبه ۲۰آبان ماه)، قانون موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک؛ قانون فوق مشتمل ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بر اساس بند فوق الذکر، بهره‌بردارهای راه‌آهن (ریلی) و مدیر زیرساخت‌های راه‌آهن (ریلی) طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دهند، طبق مفاد این ‌موافقتنامه کارکنان صلاحیت دار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت.