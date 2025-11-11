میلی صفحه خبر لوگو بالا
مجلس، توافق حمل و نقل با ترکیه را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ‌موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن بین وزارت راه ایران و وزارت حمل و نقل ترکیه را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۵۹
| |
426 بازدید
|
۱
مجلس، توافق حمل و نقل با ترکیه را ابلاغ کرد

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (سه‌شنبه ۲۰آبان ماه)، قانون موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک؛ قانون فوق مشتمل ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بر اساس بند فوق الذکر، بهره‌بردارهای راه‌آهن (ریلی) و مدیر زیرساخت‌های راه‌آهن (ریلی) طرف ایرانی که حمل و نقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام می‌دهند، طبق مفاد این ‌موافقتنامه کارکنان صلاحیت دار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت. 

محمدباقر قالیباف خبر فوری مجلس شورای اسلامی حمل و نقل ترکیه ایران راه آهن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
2
پاسخ
درود بر مسئولین عزیز، از اول باید با ترک ها متحد می‌شدیم.
