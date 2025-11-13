میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
.Сухой 57 - ВПП 29, справа, Мехрабад, готов к посадке

نبرد سوخو ۵۷ روسی و اف-۳۵ آمریکایی در آسمان؛ جدالی که هنوز پرواز نکرده است!

وقتی صحبت از جنگنده‌های نسل پنجم می‌شود، ذهن آدمی ناخودآگاه به دو نام می‌رسد: سوخو ۵۷ روسی و اف-۳۵ آمریکایی. دو پرنده‌ای که هر دو وعده‌ی تسلط بر آسمان را دادند، اما مسیرشان به دو آسمان کاملاً متفاوت ختم شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۵۶
| |
1457 بازدید
|
۵

سوخو ۵۷ در برابر اف-۳۵، جدالی که هنوز پرواز نکرده است،نبرد پرندگان پنهان در آسمان سرد
به عنوان یک نیمچه خلبان سابق ! که حالا قلم را جایگزین یوک کرده، هنوز هر صدای غرش موتور و هر عبور جسم فلزی از آسمان که ردای سفید وارونگی اگزوزت را روی آسمان می کشد قلبم را لرز می‌دهد. دنیای پرنده‌ها برای من فقط فلز و موتور نیست، روح و قدرت است، و گاهی هم سیاستی در هیبت یک بال. وقتی صحبت از جنگنده‌های نسل پنجم می‌شود، ذهنم ناخودآگاه به دو نام می‌رسد: سوخو ۵۷ روسی و اف-۳۵ آمریکایی. دو پرنده‌ای که هر دو وعده‌ی تسلط بر آسمان را دادند، اما مسیرشان به دو آسمان کاملاً متفاوت ختم شد.
سوخو ۵۷ در برابر اف-۳۵، جدالی که هنوز پرواز نکرده است،نبرد پرندگان پنهان در آسمان سرد
نبرد در آسمان حالا دیگر فقط قدرت موتور و مانور پذیری نیست ، جنگ داده ها و فرکانس هم هست
به گزارش تابناک؛سوخو ۵۷ با خطوط تیز و بال‌های تهاجمی‌اش، بیشتر شبیه مشت روسیه در آسمان است؛ خشمگین، خونسرد و تا حدی ناشناخته. در مقابل، اف-۳۵ آمریکایی با آن طراحی دقیق و سیستم‌های دیجیتالی پیچیده‌اش، نماد تمدن سیلیکونی غرب است. روسیه می‌خواست با سوخو ۵۷ پاسخی به سلطه هوایی ناتو بدهد، اما در عمل، این جنگنده بیش از آنکه بر آسمان‌ها حکومت کند، در ویترین کارخانه‌ها و مانور‌های تبلیغاتی درجا زده است.
 
شاید سؤال اصلی این باشد: چرا روسیه در میدان واقعی نبرد، یعنی جنگ اوکراین، از این غول آسمانی استفاده نکرده است؟ پاسخ را باید در ترکیبی از سیاست، ترس، و واقعیت جست.
جنگ، صحنه‌ی آزمون بی‌رحمی است. اگر سوخو ۵۷ در آن زمین بازی شکست بخورد، افسانه‌اش قبل از اوج گرفتن می‌میرد. کرملین می‌داند که این پرنده هنوز آن‌قدر آماده نیست که با خطر سامانه‌های پدافندی غربی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، تعداد عملیاتی این جنگنده‌ها به‌قدری اندک است که هر مأموریت می‌تواند به قمار حیثیت نظامی روسیه بدل شود.
 
سوخو ۵۷ در برابر اف-۳۵، جدالی که هنوز پرواز نکرده است،نبرد پرندگان پنهان در آسمان سرد
در مقابل پکفای روسی ، اف-۳۵ مدت‌هاست وارد خدمت عملیاتی در ده‌ها کشور شده. از آسمان ژاپن تا صحرای نوادا، در مأموریت‌های واقعی حضور دارد و با تمام ایراد‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور توسعه‌اش، اکنون به نوعی استاندارد جدید نبرد هوایی تبدیل شده است. آمریکا به‌جای نمایش به کاربرد فکر کرده؛ سیستم‌های شبکه‌ای،حسگر‌های چندمنظوره و توانایی «دیدن بدون دیده شدن» چیزی است که اف-۳۵ را به پرنده‌ای از نسل آینده بدل کرده.
 
اگر اف-۳۵ شبیه یک لپ‌تاپ نظامی است، سوخو ۵۷ بیشتر یادآور چاقوی شکاری است؛ شاید دیجیتالی نباشد، اما اگر لازم باشد، کار را تمام می‌کند البته اگر واقعا تیغه داشته باشد!
اما سوخو ۵۷ یا همان پکفا هنوز در مرحله‌ای است که مهندسان روسی با دقت بال‌هایش را تنظیم می‌کنند و موتورش  که قرار بود "ایزدیلیه ۳۰" باشد هنوز در نسخه نهایی‌اش دیده نشده. روس‌ها با غرور می‌گویند این پرنده هم‌تراز اف-۲۲ و اف-۳۵ است، اما کارشناسان مستقل باور دارند که فاصله‌ای  از نظر فناوری و مفهوم کلی یک پروژه واقعی  بین آنها وجود دارد. روسیه در جنگ اوکراین نشان داد که تسلط بر زمین را بهتر از آسمان بلد است. در شرایطی که حتی پهپاد‌های ارزان‌قیمت ترکیه‌ای و ایرانی تعیین‌کننده نبرد‌ها هستند، هزینه پرواز یک سوخو ۵۷ بیش از آن است که بخواهند ریسک کنند.
 
اما نباید فراموش کنیم که فلسفه پرواز روس‌ها همیشه متفاوت بوده. برای آنها، سادگی برابر است با دوام. آنها پرنده‌ای می‌سازند که بتواند از باندی گِلی در سیبری برخیزد و در سرمای منفی سی درجه مأموریت انجام دهد. سوخو ۵۷ هم  قطعا ادامه همین تفکر است؛ ترکیبی از زیبایی خشن و تکنولوژیِ به اندازه.
 
 
بااین‌حال، باید پذیرفت که قرن بیست‌ویک دیگر فقط به قدرت موتور گوش نمی‌دهد. دنیای امروز نبرد ها دنیای داده‌ها، رادار‌های هوشمند، لینک‌های ارتباطی و نبرد‌های نامرئی در بستر فرکانس‌هاست. اف-۳۵ برای همین دنیا ساخته شده، در حالی‌که سوخو ۵۷ هنوز می‌خواهد با غرور فلز و قدرت فیزیکی، بر آسمانی دیجیتال حکومت کند که خوب اگر بخواهیم واقع بین باشیم ایده آل گرایی قشنگی است اما نه وقتی در مورد یک نبرد هوایی بی رحمانه صحبت می کنیم . 
 

آلبوم عکس سوخو57

 
به‌عنوان کسی که  پرواز را زندگی کرده ام می‌دانم هیچ پرنده‌ای بی‌نقص نیست. سوخو ۵۷ هم در طراحی خود نقاط قوتی دارد که نباید نادیده گرفت: قدرت مانور بی‌نظیر، طراحی آیرودینامیک پیچیده، توان حمل تسلیحات سنگین و قابلیت‌های مخفی‌کاری قابل‌قبول. اما اینها برای جنگ‌های مدرن کافی نیستند، جایی که ارتباط، کنترل از راه دور، و تصمیم‌گیری ثانیه‌ای سیستم‌های هوش مصنوعی حرف اول را می‌زنند.
 
در جنگ اوکراین، روسیه به‌خوبی می‌داند که نمایش ضعف این پرنده می‌تواند بهانه‌ای شود برای غرب تا افسانه‌ی «برتری هوایی روسیه» را به خاک بنشاند. شاید سوخو ۵۷ در آسمان‌ها پرواز کند، اما هنوز در میدان نبرد سایه‌ای از خود باقی نگذاشته است. این جنگنده، مانند بازیگری است که سال‌ها تمرین کرده ولی هنوز صحنه‌ای پیدا نکرده تا بدرخشد.
 

آلبوم عکس اف35

 
شاید روزی برسد که سوخو ۵۷ واقعاً به آسمان جنگ پرواز کند و نشان دهد از چه ساخته شده. اما تا آن روز اف-۳۵ همچنان تاج پادشاهی را بر سر دارد.
اف 35 پرنده‌ای که نه به‌خاطر قدرت، بلکه به‌خاطر شبکه‌ای از هوش، فناوری و سیاست، آسمان را تسخیر کرده است؛ و من، خلبانی که حالا تنها تماشاگر آسمان است، وقتی این دو پرنده را می‌بینم، حس می‌کنم نبرد واقعی دیگر میان  بلوک شرق و بلوک غرب نیست، بلکه میان گذشته و آینده است. یکی هنوز با غرور پرواز می‌کند، و دیگری با اطلاعات. یکی هنوز دل در آسمان دارد، دیگری در ابر‌های داده پرواز می‌کند؛ و شاید همین، معنای واقعی نبرد پرندگان پنهان باشد.
آنچه باید همه ما بدانیم این است که دوره پرواز و نبرد در آسمان با پرنده‌های نسل ۳ و ۳+ تمام شده! منطقا  هبچ عاقلی نمی‌تواند بگوید با جنگنده F_۴ میتوان مقابل F۳۵  ایستاد، دنیای نبرد‌های هوایی از دهه ۶۰ شمسی یا ۸۰ میلادی تمام شده خاطرات خلبانان جنگ ایران و عراق دقیقا برای دهه خودشان است و در همان دهه هم عملکرد‌ها و سیستم‌های این هواپیما‌ها مورد وثوق بوده، حتی تاکتیک‌های نبرد هوایی که از سوی آنان تعریف می‌شود هم امروزه آنچنان کاربرد قطعی ندارد، ابدا منکر رشادت‌ها و عملکرد خارق العاده این قهرمانان نمی‌شوم، سخن من واضح و مشخص است، " دنیایی نبرد‌های هوایی " تغییر کرده است.  
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوخو 57 سوخو جنگنده پکفا هواپیما جنگنده جنگ اکراین و روسیه نبرد هوایی اف35 آمریکا روسیه پهپاد شاهد
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رقابت در ساخت هواپیماهای رادار گریز بالا گرفت+عکس
۶ دسته سوخو ۳۴ تحویل داده شد
همه ابهامات قرارداد خرید ۱۲ فروند هواپیمای سوخوی مسافربری از روسیه
هواپیماهای آمریکا ۶ جنگنده روسیه را رهگیری کردند
خودنمایی پیشرفته‌ترین جنگنده روسیه در آسمان
تصاویر جنگنده سوخو 57 روسیه در پایگاه شکاری اصفهان
روسیه نوع جدیدی از جنگنده سوخو-۵۷ را می‌سازد
مشتری سوخو ۵۷ روسی چه کشوری بود؟
تجهیز سوخو-۵۷ به یک موشک عجیب
تصاویر ورود پیشرفته ترین جنگنده روس به جنگ اوکراین
سوخو ۵۷ خریداری شد + عکس
پرنده‌های مرگبار روسی
روسیه با ترکیه برای فروش سوخو-۳۵ در حال مذاکره است
محدودیت‌های روسیه در ساخت جنگنده ابرمانورپذیر
اوکراین باز هم جنگنده روسی را ساقط کرد
تغییرات عجیب سوخو۵۷ روسی خبرساز شد
لحظه سبقت جنگنده روس از هواپیمای آمریکایی
آخرین وضعیت خرید جنگنده «سوخو» از زبان وزیر دفاع
روسیه با ترکیه برای فروش سوخو-۳۵ در حال مذاکره است
برنامه ایران برای خرید « ۲۰ جنگنده سوخو-۳۵» از روسیه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
3
1
پاسخ
بما چه ربطی داشت؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
قابل توجه کسانی که دنبال خرید انواع سوخو هستند و با سوخو ۳۵ می‌خواهند به جنگ اف ۳۵ بروند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
ما نه ، من . جمع نبند بلکه خودت رو از بقیه ی مردم ایران ، منها کن .‌
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
0
پاسخ
اف۲۲ آمریکا پرنده‌ای که هیچ کشوری نه چین و نه روسیه به تکنولوژی ساخت اون نخواهند رسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
2
پاسخ
همانطور که اس ۳۰۰ و ۴۰۰ روسیه تو زرد از آب درآمد. اگر سوخو ها وارد میدان جنگ شود نیز آبرو و حیثیت روسیه به باد خواهد رفت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری ایران می‌سازد!
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
مقدمه چینی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت؛ اروپا دست به کار شد
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
معاون جدید پزشکیان منصوب شد
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cTk
tabnak.ir/005cTk