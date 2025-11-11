میلی صفحه خبر لوگو بالا
پدر و مادر زهران ممدانی که هستند؟

با پیروزی زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک، رسانه‌های بسیاری به دنبال زندگی خصوصی و بیوگرافی او رفتند.
به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ با پیروزی زهران ممدانی، شهردار منتخب مسلمان نیویورک رسانه‌های مختلف در جهان تلاش کردند تا ابعاد مختلفی از زندگی خصوصی و بیوگرافی خانوادگی وی را برجسته کنند. 

روز سه شنبه هفته گذشته (برابر با سیزدهم آبان ماه) بود که زهران ممدانی، نامزد شیعه مسلمان در انتخابات نیویورک توانست در رقابت‌های انتخاباتی «اندرو کومو»، فرماندار سابق نیویورک و «کرتیس اسلیوا» نامزد جمهوری‌خواهان را شکست دهد و صندلی شهرداری نیویورک را از آن خود کند. اما از پدر و کادر شهردار منتخب جدید نیویورک چه می‌دانیم؟

پدر و مادر ممدانی کیستند؟ 

به گزارش پایگاه خبری شبکه ان‌دی‌تی‌وی هند (NDTV)، زهران ممدانی از یک پدر پژوهشگر اوگاندایی هندی تبار به نام «محمود ممدانی» و یک مادر فیلمساز هندی تبار به نام «میرا نایر» متولد شد. 

محمود ممدانی کیست؟ 

بنا بر این گزارش؛ محمود ممدانی، پدر زهران ممدانی در سال ۱۹۴۶ در شهر مومبای (بمبئی) هند دیده به جهان گشود. او سپس در شهر کامپالا، پایتخت اوگاندا بزرگ شد. از محمود ممدانی، پدر شهردار نیویورک به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزه استعمار و خشونت سیاسی یاد می‌کنند. 

در سال ۱۹۷۲ و زمانی که او یک چهره دانشگاهی جوان بود، او به همراه ۶۰ هزار آسیایی دیگر از سوی «عیدی امین» رهبر خودکامه اوگاندا از اوگاندا اخراج شد. 

پدر و مادر زهرا ممدانی که هستند؟

پس از دریافت مدرک دکترا از دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۷۴، دوران تدریسش را در تانزانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا و ایالات متحده سپری کرد. محمود ممدانی اکنون کرسی استادی در رشته حکومتداری در «دانشگاه کلمبیا» در نیویورک را در دست دارد. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ او مدیریت موسسه پژوهش‌های اجتماعی مارکرره (Makerere Institute of Social Research) در کامپالا را بر عهده داشت و این مؤسسه را به مرکزی پیشرو در مطالعات پسااستعماری بدل کرد. 

میرا نایر کیست؟ 

اما «میرا نایر»، مادر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در سال ۱۹۵۷ در شهر «رورکلا» واقع در ایالت اودیشای هندوستان دیده به جهان گشود. میرا نایر در دانشگاه دهلی هند در رشته جامعه‌شناسی تحصیل کرد و سپس توانست بورسیه تحصیلی دانشگاه هاروارد را کسب کند. همانطوری که بالاتر گفتیم، مادر زهران ممدانی فیلم ساز است و نخستین کار او با نام «سلام بمبئی» در سال ۱۹۸۸ بود که در آن زندگی کودکان خیابانی در بمبئی هند را به تصویر کشید و توانست برنده دوربین طلایی جشنواره کن شود و به نامزدی جایزه اسکار برسد. 

پدر و مادر زهران چگونه با همدیگر آشنا شدند؟ 

میرا نایر، مادر ممدانی در سال ۱۹۸۹ در اوگاندا با محمود ممدانی آشنا شد. میرا نایر در آن زمان در حال کار بر روی فیلم «میسیسیپی ماسالا» بود. آن‌ها دو سال بعد با هم ازدواج کردند و پسر آن‌ها یعنی زهران در همان سال متولد شد.

 

