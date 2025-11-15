فانتزیا شماره یازده برای ابوای سولو

«فانتزیا | Fantasia» در موسیقی به معنای قطعه‌ای آزاد و خیال‌پردازانه است که ساختار مشخص و سختی ندارد و بیشتر بر پایه بداهه‌نوازی یا بیان شخصی نوشته می‌شود. فانتزیا شماره 11 برای ابوای سولو اثر گئورگ فیلیپ تلمان ساختاری چندبخشی دارد و از چند موومان یا بخش کوتاه تشکیل شده که پیوسته اجرا می‌شوند. در اغلب نسخه‌ها سه بخش دارد: Allegro (یا Vivace) بخش آغازین زنده و روشن، Adagio بخش میانی و آرام‌تر، Allegro (یا Presto) بخش پایانی. اجرای این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.