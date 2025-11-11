ادعای خنده دار رسانه اسرائیلی درباره ایران

نشریه اسرائیلی تایمز آو اسرائیل در ادعایی مضحک و خنده‌دار از توهمات مقامات اسرائیلی درباره آینده ایران نوشت: یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده، به شبکه کان (رسانه عمومی اسرائیل) گفته است که هدف این کشور، سرنگون کردن نظام ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است؛ این گزارش در حالی منتشر شده که گفته می‌شود دو کشور خود را برای یک رویارویی مسلحانه جدید آماده می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ این مقام افزوده است که ایران در تلاش است ذخایر موشک‌های پیشرفته‌اش را که پس از جنگ ۱۲ روزه ماه ژوئن میان دو کشور به شدت کاهش یافته بود، بازیابی کند و اسرائیل با دقت این روند را زیر نظر دارد.

یک منبع امنیتی در گفت‌و‌گو با کانال ۱۳ اسرائیل مدعی شده اگر جنگ تازه‌ای شکل بگیرد، «اسرائیل به‌مراتب تهاجمی‌تر» از دفعات قبل واکنش نشان خواهد داد و اسرائیل خود را برای درگیری‌هایی طولانی‌تر از ۱۲ روز آماده می‌کند.

این گزارش‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که نیویورک‌تایمز خبر داد تهران تولید موشک‌هایش را به‌شدت افزایش داده و منابع ارشد بر این باورند که جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل «فقط مسئله زمان است».

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، به نیویورک‌تایمز گفته است که ایران شبانه‌روز در حال بازسازی سامانه‌های موشک بالستیک خود است، با این امید که بتواند «به‌جای ۵۰۰ موشک طی ۱۲ روز، ۲ هزار موشک را یک‌جا شلیک کند تا پدافند‌های اسرائیل را از کار بیندازد».

واعظ گفته: «اسرائیل احساس می‌کند کار نیمه‌تمام مانده و دلیلی نمی‌بیند که درگیری را از سر نگیرد، بنابراین ایران در حال دو برابر کردن آمادگی‌اش برای دور بعدی است.»

او البته اضافه کرده که نشانه‌ای از نزدیک بودن یک درگیری جدید وجود ندارد.

نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و کارشناسان نوشته که حملات اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ماه ژوئن، آسیب کمتری نسبت به آنچه ابتدا تصور می‌شد به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کرده و هر دو کشور خود را برای احتمال بروز دور تازه‌ای از درگیری آماده می‌کنند.

در ۱۲ ژوئن، اسرائیل حمله‌ای گسترده علیه فرماندهان بلندپایه نظامی ایران، دانشمندان هسته‌ای، سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشک‌های بالستیک ایران انجام داد و مدعی بود که این حمله برای جلوگیری از تحقق «برنامه علنی ایران برای نابودی اسرائیل» ضروری بوده است.

ایران در واکنش به حملات اسرائیل، بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و حدود ۱۱۰۰ پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد.