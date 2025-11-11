میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای خنده دار رسانه اسرائیلی درباره ایران

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک مقام ارشد این رژیم مدعی شده‌اند که اسرائیل قصد دارد تا پایان دوره ترامپ نظام ایران را سرنگون کند.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۳۹
| |
1010 بازدید
|
۱
ادعای خنده دار رسانه اسرائیلی درباره ایران

نشریه اسرائیلی تایمز آو اسرائیل در ادعایی مضحک و خنده‌دار  از توهمات مقامات اسرائیلی درباره آینده ایران  نوشت: یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده، به شبکه کان (رسانه عمومی اسرائیل) گفته است که هدف این کشور، سرنگون کردن نظام ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است؛ این گزارش در حالی منتشر شده که گفته می‌شود دو کشور خود را برای یک رویارویی مسلحانه جدید آماده می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ این مقام افزوده است که ایران در تلاش است ذخایر موشک‌های پیشرفته‌اش را که پس از جنگ ۱۲ روزه ماه ژوئن میان دو کشور به شدت کاهش یافته بود، بازیابی کند و اسرائیل با دقت این روند را زیر نظر دارد.

یک منبع امنیتی در گفت‌و‌گو با کانال ۱۳ اسرائیل مدعی شده اگر جنگ تازه‌ای شکل بگیرد، «اسرائیل به‌مراتب تهاجمی‌تر» از دفعات قبل واکنش نشان خواهد داد و اسرائیل خود را برای درگیری‌هایی طولانی‌تر از ۱۲ روز آماده می‌کند.

این گزارش‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که نیویورک‌تایمز خبر داد تهران تولید موشک‌هایش را به‌شدت افزایش داده و منابع ارشد بر این باورند که جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل «فقط مسئله زمان است».

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، به نیویورک‌تایمز گفته است که ایران شبانه‌روز در حال بازسازی سامانه‌های موشک بالستیک خود است، با این امید که بتواند «به‌جای ۵۰۰ موشک طی ۱۲ روز، ۲ هزار موشک را یک‌جا شلیک کند تا پدافند‌های اسرائیل را از کار بیندازد».

واعظ گفته: «اسرائیل احساس می‌کند کار نیمه‌تمام مانده و دلیلی نمی‌بیند که درگیری را از سر نگیرد، بنابراین ایران در حال دو برابر کردن آمادگی‌اش برای دور بعدی است.»

او البته اضافه کرده که نشانه‌ای از نزدیک بودن یک درگیری جدید وجود ندارد.

نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و کارشناسان نوشته که حملات اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ماه ژوئن، آسیب کمتری نسبت به آنچه ابتدا تصور می‌شد به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کرده و هر دو کشور خود را برای احتمال بروز دور تازه‌ای از درگیری آماده می‌کنند.

در ۱۲ ژوئن، اسرائیل حمله‌ای گسترده علیه فرماندهان بلندپایه نظامی ایران، دانشمندان هسته‌ای، سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشک‌های بالستیک ایران انجام داد و مدعی بود که این حمله برای جلوگیری از تحقق «برنامه علنی ایران برای نابودی اسرائیل» ضروری بوده است.

ایران در واکنش به حملات اسرائیل، بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و حدود ۱۱۰۰ پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رژیم اسرائیل ترامپ مقامات اسرائیلی سرنگونی نظام ایران جنگ ۱۲ روزه حملات اسرائیل حملات آمریکا ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شانگهای حمله به ایران را «محکوم» کرد
اعتراف بی‌سابقه ترامپ به نقش مستقیم در حمله به ایران!
نظام ایران جزو مقاوم‌ترین حکومت‌های منطقه است
تصویر لو رفته از جلسه برای حمله اسرائیل به ایران
نامه مقامات پیشین صهیونیستی به نتانیاهو درباره برجام
اعتراف صهیونیست‌ها به انهدام ۸ پهپاد پهن پیکر در ایران
نتانیاهو شکست خود در موضوع ایران را اعلام کرده است
عراقچی: آماده مذاکره از موضع برابر هستیم
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
ادعای عجیب ترامپ درباره توان هسته‌ای ایران!
بیانیه الحشد الشعبی درباره حملات آمریکا به عراق
لبنان: بیش از ۸۰۰ تن شهید شده‌اند
پارلمان عراق جلسه‌ اضطراری برگزار می‌کند
نشست رهبران ارشد حزب‌الله توسط اسرائیل هدف قرار گرفت
ادعای رسانه آمریکایی از سفر صهیونیست‌ها به روسیه
رونمایی هدایای مردم به نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه + عکس
تذکر دومقام آمریکایی به کج‌فهمی از نظام ایران
افشای فهرست متحدان رژیم اسرائیل در میان کشورهای اسلامی
«موشه» برای ایران خط قرمز کشید
استقبال رژیم اسرائیل ازانتخاب وزیردفاع آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
5
پاسخ
چرا مضحک؟ اتفاقا باید جدی گرفته بشه و تصمیم گیری بشه.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۸۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۴ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005cTT
tabnak.ir/005cTT