علت اصلی گرانی مواد غذایی لو رفت

سید محمد سادات ابراهیمی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: از جمله توصیه های مقام معظم رهبری به نمایندگان در همه دولت ها نقل به مضمون این است کار اجرا سخت است، دولت را یاری کنید لذا با توجه به شرایط خاص یک سال اخیر این جانب از تلاش های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنم در عین حال جناب رئیس جمهور و وزرای مربوطه! وضع معیشتی مردم خوب نیست، تورم افسارگسیخته سفره مردم را خالی و بیکاری خانمان سوز در کنار افزایش مواد غذایی و کالاهای اساسی زندگی مردم را سخت کرده است.

به گزارش تابناک؛ نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس ادامه داد: در بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات آمار مرکز ایران، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به ۲/۳ دهم درصد رسیده است که از وزیر جهاد کشاورزی تشکر می کنم از طرفی در بخش کشاورزی اوضاع کشاورزان خوب نیست و کاهش شدید ارز تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی علت العلل گرانی های مواد غذایی است همچنین عدم واردات کود فسفات عملا به منزله نابودی کشت در سال جاری است و کمبود سوخت و مشکلات آب، برق و تسهیلات نیز کشاورزان ما را زمین گیر کرده است.

وی خطاب به رییس جمهور افزود: سازمان امور استخدامی که تحت امر جنابعالی است، فراقانونی عمل می کند. از جمله این سازمان علی رغم اینکه در برنامه هفتم بند الف ماده ۵۱ که وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به تشکیل سازمان پیشرفت روستای اشاری کرده اما این سازمان باز هم به دنبال گرفتن وظیفه توسعه روستایی و عشایری از وزارت جهاد است که قطعا خلاف قانون است. از طرفی چرا علی رغم اینکه تکمیل فاز دو طرح احیا و کشاورزی استان های خوزستان و ایلام در برنامه مصوب گردیده است اما دولت در لایه بودجه برای آن ردیف اعتباری مصوب نکرد. چرا دولت منابع مالی این طرح از فروش ۲۰ درصد سهام طرح توسعه نیشکر خوزستان را به تامین اجتماعی واگذار کرد. این کار که صد درصد خلاف قانون است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: طبق ماده ۳۲ سنجه های جدول شماره ۶ برنامه هفتم در خصوص کاهش کانون های بحرانی فرسایش مدیریت مراتع و تالاب ها فاصله بسیار زیادی با سنجه های برنامه هفتم دارد. همین کوتاهی ها باعث شد که امروزه گرد و غبار خوزستان را فرا بگیرد و زندگی عادی مردم را مختل و هزاران خسارت مالی و جانی برای مردم خوزستان وارد کرده است.

وی افزود: در پایان از رئیس جمهور محترم می خواهم نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب همه نیروهایی که در آموزش و پرورش اشتغال به تدریس دارند، دستور عاجل صادر نماید.