زنگ حساب دولت در مجلس به صدا درآمد!

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش این کمیسیون درباره میزان تحقق حوزه اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت گفت: تأمین مالی رشد اقتصادی طی سال اول برنامه به درستی انجام نپذیرفته است.
به گزارش تابناک؛ عباس قدرتی زوارم در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص پرداخت و گفت: در اجرای مفاد جزء )۲( بند »الف« ماده )۱۱۸( قانون برنامه هفتم و ناظر به گزارش شورای عالی راهبری در خصوص عملکرد سال اول برنامه مشتمل بر گزارشات سازمان برنامه و بودجه، گزارشات ناظران مالی و اجرایی و گزارشات کمیسیون های تخصصی مجلس, کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی جلسات متعدد و با حضور اعضای هیأت دولت و نمایندگان کمسیون های تخصصی به بررسی گزارشات مزبور پرداخت و نهایتاً در اجرای مفاد آیین نامه داخلی مجلس گزارش تلفیقی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش امور اقتصادی، شامل فصلهای اول تا پنجم برنامه هفتم پیشرفت شامل فصول رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح صندوق های بازنشستگی )اصلاحات مدیریتی ، مالی و سنجه ای( و تأمین اجتماعی و سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد بوده و مواد)۱( الی )۳۱( را شامل می شود. دستگاه های اجرایی متولی فصول مذکور؛ وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی می باشند که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات منعکس شده است.

