سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۲۰ آبان) مجلس شورای اسلامی و بررسی عملکرد یکساله دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: امیدوارم در پایان جلسه با یک وفاق، همفکری و هم نظری بتوانیم گره‌های فروبسته در رشد و پیشرفت کشور را باز کنیم و سال آینده را یعنی سال برنامه آینده که از دو یا سه ماه پیش شروع شده را با نشاط و موفقیت جلو ببریم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: اگرچه برادران ارجمندم چه معاون نظارت و چه ریاست کمیسیون برنامه بودجه عملکرد سازمان برنامه بودجه را به عنوان یک دستگاه اجرایی جزو بدترین‌ها نام بردند که از شکوه لطفشان بسیار سپاسگزارم؛ سازمان برنامه بودجه در حد یک دستگاه یک طرف وظیفه بسیار مهم‌تری دارد که هم مسئول برنامه است و هم دبیر شورای عالی راهوری. به عبارتی هر درصدی که سازمان برنامه بهتر کار کند، اثرش را کل کشور می بیند و هرجا سستی و رخوت و خطا و اشتباه باشد اول به ما باز می گردد و سپس به دستگاه های اجرائی.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه امروز ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می کنیم، تاکید کرد: این پول از نان، دارو و بنیه دفاعی مردم کم می شود. هر چقدر بنزین وارد کنیم پول بنیه دفاعی، غذا و داروی مردم کم می شود؛ چون یک پول است. کجا هزینه کنیم؟

ادامه دارد