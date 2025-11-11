رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین تاکید کرد: من و شما این موضوعات را می دانیم اما این ما هستیم که باید برای بهینه سازی انرژی گام برداریم.

قالیباف خطاب به پورمحمدی: من و شما باید عمل کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا, محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه هفتم توسعه، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما یک پلتفرمی را برای نان راه اندازی کردیم. اکنون شما می‌گویید که معلوم شده که یک درصد تراکنش‌هایی که انجام شده معلوم است کی هستند؛ به هر حال معلوم است کدام تراکنش‌ها نان نخریده‌اند و طبیعتا کارت کشیده‌اند و بعد آردش را برده‌اند؛ یعنی زحمت پخت هم نکشیده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: به نظر شما چه کسی باید این را حل کند؟ ما از پارسال قبل از فروردین در رابطه با این ماده ۹۶ در بحث مربوط به بهینه سازی تا همین الان که داریم دنبال می‌کنیم، باید به نتیجه برسیم. چون هم جنابعالی هم بنده جزئیات موضوع را می‌دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعاً برای بهینه‌سازی ما باید ۹ ماه منتظر بمانیم؟ بهینه‌سازی که می‌دانیم که بیشترین تحرک را در بورس در بازار انرژی می‌تواند ایجاد کند؟ این درآمد را اضافه می‌کند. این کار را نمی‌کنیم ولی۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. کار راحتی است که هر روز می‌آورند و امضا می‌کنیم. اینها را که من و شما نباید بگوییم؛ من و شما باید عمل کنیم.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان که احسنت احسنت تکرار می‌کردند گفت که کار با احسنت حل نمی‌شود.