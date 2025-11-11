میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

السودانی رأی خود را به صندوق انداخت

نخست وزیر عراق در کنار دیگر شخصیت‌های سیاسی این کشور رأی خود را به صندوق انداخت.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۱۴
| |
313 بازدید
السودانی رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق لحظاتی قبل رأی خود را در صندوق یکی از مراکز اخذ رأی انداخت.

وی تاکید کرد: این انتخابات در فضایی امن و باثبات برگزار می‌شود. ما به تأمین امنیت انتخابات و برگزاری شفاف آن پایبند هستیم و بر روند دموکراسی در عراق تاکید داریم.

السودانی تصریح کرد: برگزاری این انتخابات بیانگر اجرای اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت است. تاکید ما بر حضور ناظران بین المللی برای نشان دادن روند درست برگزاری انتخابات است.

لازم به ذکر است که از ساعتی قبل مرحله دوم انتخابات پارلمانی عراق مخصوص عموم مردم این کشور آغاز شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
السودانی رای انتخابات پارلمانی نخست وزیر عراق تامین امنیت
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان اعلام نتائج اولیه انتخابات عراق
احتمال پیروزی «السودانی» در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر است/ «نوری مالکی» رقیب اصلی نخست وزیر است/ «مقتدی صدر» غایبِ حاضر انتخابات/محتوای تماس جنجالی وزرای دفاع آمریکا و عراق صحت ندارد
آغاز ششمین انتخابات پارلمانی عراق
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۰ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۳ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005cT4
tabnak.ir/005cT4