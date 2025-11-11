السودانی رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق لحظاتی قبل رأی خود را در صندوق یکی از مراکز اخذ رأی انداخت.

وی تاکید کرد: این انتخابات در فضایی امن و باثبات برگزار می‌شود. ما به تأمین امنیت انتخابات و برگزاری شفاف آن پایبند هستیم و بر روند دموکراسی در عراق تاکید داریم.

السودانی تصریح کرد: برگزاری این انتخابات بیانگر اجرای اصل انتقال مسالمت آمیز قدرت است. تاکید ما بر حضور ناظران بین المللی برای نشان دادن روند درست برگزاری انتخابات است.

لازم به ذکر است که از ساعتی قبل مرحله دوم انتخابات پارلمانی عراق مخصوص عموم مردم این کشور آغاز شد.