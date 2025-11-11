به گزارش تابناک، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «زنگ خطری که از شرق به گوش میرسد» نسبت به پیامدهای درگیری میان طالبان و پاکستان هشدار داده و نوشته است: «جنگ میان پاکستان و حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان با اینکه تاکنون با دو مرحله مذاکره همراه بود، هنوز منتفی نشده و احتمال ازسرگیری درگیری وجود دارد.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به تبدیل شدن افغانستان به مأمن گروههای تروریستی تأکید کرده است: «طالبان، طبق گواهی دولتهای همسایه افغانستان و گزارش رسمی سازمان ملل، بعد از استقرار حاکمیت خودخوانده خود به کانون تروریسم تبدیل شده بهطوری که حداقل ۲۰ گروه تروریستی اکنون در آن در حال فعالیت هستند. یکی از این گروهها طالبان پاکستان است که داعیه تشکیل حکومت شبیه طالبان در پاکستان را دارد.»
نویسنده یادآور شده که دولت پاکستان در دوران مذاکرات دوحه و سقوط دولت اشرف غنی نقش مهمی در بازگرداندن طالبان به قدرت داشت، اما امروز همان گروه علیه اسلامآباد شمشیر کشیده است: «دولت پاکستان نقش بسیار مهمی در سلطه طالبان بر افغانستان داشت. با این حال، سران طالبان بعد از آنکه جای پای خود را در کابل محکم کردند، از طریق طالبان پاکستان به جان دولت اسلامآباد افتادند تا سلطه حکومتی که آن را امارت اسلامی مینامند به پاکستان گسترش یابد.»
جمهوری اسلامی در پایان هشدار داده است که خطر طالبان محدود به مرزهای افغانستان نیست و میتواند برای ایران و دیگر کشورهای منطقه دردسرساز شود: «طالبان اگر در این جنگ به اهداف خود برسد، به هوس گسترش سلطه خود بر سایر سرزمینهای همجوار خواهد افتاد. لازم است وزارت خارجه کشورمان خوشخیالیهایش درباره طالبان را کنار بگذارد و سیاست واقعبینانهای در پیش بگیرد تا از سرایت ویروس خطرناک طالبان به کشورمان جلوگیری شود.»