تصمیم تازه درباره ساعت کاری ادارات دولتی در حال بررسی نهایی است و بر اساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت می‌تواند ایام کاری کارکنان را در پنج روز هفته توزیع کند و روز پنجشنبه را به عنوان تعطیل رسمی در نظر بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «هدف اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کردن اختیارات بیشتر برای دولت در تعیین ایام کاری و رعایت عدالت در توزیع ساعات کاری است.»

وی افزود که تغییرات پیشنهادی تنها شامل ادارات دولتی معمولی می‌شود و بخش خصوصی مشمول این مصوبه نیست. برخی از بخش‌های عملیاتی و خدماتی مانند آب، برق، گاز، بانک‌ها و گمرک تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهند شد و همچنان به صورت شبانه‌روزی فعال باقی می‌مانند.

جعفری آذر توضیح داد که کمیسیون پیشنهاد داده است ضمن حفظ ساعات کاری هفتگی ۴۴ ساعت، دولت بتواند روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و در صورت نیاز، پنجشنبه را تعطیل در نظر گیرد. این تصمیم با هدف افزایش فرصت حضور کارکنان کنار خانواده و صرفه‌جویی در منابع انرژی، آب و گاز گرفته شده است.

وی همچنین اعلام کرد که هفته آینده جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و نمایندگان شورای نگهبان برگزار خواهد شد تا جزئیات نهایی ساعت کاری ادارات تعیین و اختیارات دولت رسماً قانونی شود.