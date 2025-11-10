میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ذخیره ۲۵۰میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از ذخیره بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد در نیروگاه‌های کشور جهت استفاده در شرایط اضطرار آلودگی هوا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۷۰
| |
222 بازدید
ذخیره ۲۵۰میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد

به گزارش تابناک، احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در نشست گفتمان پردیسان با موضوع آلودگی هوا گفت: پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ که سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ناظر بر اجرای قانون مشخص شد، درحال‌حاضر با انبوهی از ترک فعل‌ها در سال‌های گذشته مواجه هستیم. یکی از مهمترین ترک فعل‌های انجام شده بحث اسقاط خودرو است. براساس قانون هوای پاک، باید تمام ناوگان فرسوده کشور اسقاط می‌شد، اما در حال‌حاضر بیش از ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در کشور داریم.

وی افزود: اگرچه در سال گذشته با ۳۵۰ هزار اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، رکورد اسقاط وسایل نقلیه در کشور شکسته شد، اما همچنان با مقدار مورد نیاز کشور فاصله جدی دارد. ما اگر در سال‌های آینده هرسال ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده را از رده خارج کنیم، تا سال ۱۴۱۰ چیزی حدود ۳۷ میلیون ناوگان فرسوده در کشور خواهیم داشت. این در حالی است که اگر مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه را از رده خارج کنیم، سال ۱۴۱۰ تعداد وسایل نقلیه ما به ۳۵میلیون خواهد رسید و اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ همین تعداد ناوگان فرسوده را در همین حد نگه داریم، نیازمند این هستیم که سالانه حدود ۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده از رده خارج شود.

طاهری تصریح کرد: موضوع بعدی درباره آلودگی هوا مربوط به کنترل آلایندگی در منابع ساکن است. سال گذشته برای اولین‌بار در کشور سوخت مازوت کم‌گوگرد به نیروگاه شازند اراک اختصاص داده شد که اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر کیفیت هوای کلانشهر اراک داشت و توانست میزان روزهای ناسالم گوگرد دی‌اکسید در این شهر را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد.

وی درباره برنامه‌های در دسترس در سال جاری برای کاهش آلودگی هوا گفت: همچنین براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در سال جاری انجام شده، بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد در نیروگاه‌های کشور ذخیره شده که در شرایط اضطرار آلودگی هوا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تصریح کرد: بنابراین کشور از لحاظ قانون مشکلی ندارد. با توجه به محدودیت بودجه، باید بر اساس نیازهای کشور و اولویت بندی بودجه‌ای به سمت اجرای قانون حرکت کنیم. اولویت‌های امروز نظارت جدی بر انجام معاینه فنی، استاندارد سازی خودروها، بهبود کیفیت سوخت، اصلاح الگوی مصرف و سایر برنامه‌های تعیین شده است. 

طاهری تاکید کرد: علیرغم آنکه گفته می‌شود اینگونه جلسات خروجی ندارد اما هرچقدر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم جامعه افزایش پیدا کند بهتر به نتیجه خواهیم رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا مازوت مازوت سوزی نیروگاه ها گوگرد قانون هوای پاک
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معاون پزشکیان: اهواز یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران است
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
هوای کرج خطرناک شد
مدارس خوزستان تعطیل شد
هوای تهران «قرمز» شد
وضعیت خوزستان «بنفش» شده/تحمل مردم از دست رفته
تاخیر در آغاز فعالیت ادارات و مدارس خوزستان
اعلام محدودیت‌های ۴۸ ساعته در تهران
آلودگی هوا، بانک خون را تهدید کرد
تعطیلی مدارس خوزستان برای دومین روز پیاپی
عکس: وضعیت امروز و دیروز و هر روز اهواز
آغاز فعالیت مدارس و ادارات این شهرها با تاخیر
برخی مدارس خوزستان تا پایان آبان تعطیل شد
مازوت‌سوزی در خفا؟
تبریز در هوای مازوت
با توقف مازوت‌سوزی، اصفهان موقت نفس می‌کشد
آیا توقف مازوت‌سوزی؛ پایانی بر آلودگی هوا خواهد بود؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cSM
tabnak.ir/005cSM