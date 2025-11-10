به گزارش تابناک، احمد طاهری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در نشست گفتمان پردیسان با موضوع آلودگی هوا گفت: پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ که سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ناظر بر اجرای قانون مشخص شد، درحال‌حاضر با انبوهی از ترک فعل‌ها در سال‌های گذشته مواجه هستیم. یکی از مهمترین ترک فعل‌های انجام شده بحث اسقاط خودرو است. براساس قانون هوای پاک، باید تمام ناوگان فرسوده کشور اسقاط می‌شد، اما در حال‌حاضر بیش از ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در کشور داریم.

وی افزود: اگرچه در سال گذشته با ۳۵۰ هزار اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، رکورد اسقاط وسایل نقلیه در کشور شکسته شد، اما همچنان با مقدار مورد نیاز کشور فاصله جدی دارد. ما اگر در سال‌های آینده هرسال ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده را از رده خارج کنیم، تا سال ۱۴۱۰ چیزی حدود ۳۷ میلیون ناوگان فرسوده در کشور خواهیم داشت. این در حالی است که اگر مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه را از رده خارج کنیم، سال ۱۴۱۰ تعداد وسایل نقلیه ما به ۳۵میلیون خواهد رسید و اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ همین تعداد ناوگان فرسوده را در همین حد نگه داریم، نیازمند این هستیم که سالانه حدود ۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده از رده خارج شود.

طاهری تصریح کرد: موضوع بعدی درباره آلودگی هوا مربوط به کنترل آلایندگی در منابع ساکن است. سال گذشته برای اولین‌بار در کشور سوخت مازوت کم‌گوگرد به نیروگاه شازند اراک اختصاص داده شد که اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر کیفیت هوای کلانشهر اراک داشت و توانست میزان روزهای ناسالم گوگرد دی‌اکسید در این شهر را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد.

وی درباره برنامه‌های در دسترس در سال جاری برای کاهش آلودگی هوا گفت: همچنین براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در سال جاری انجام شده، بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد در نیروگاه‌های کشور ذخیره شده که در شرایط اضطرار آلودگی هوا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تصریح کرد: بنابراین کشور از لحاظ قانون مشکلی ندارد. با توجه به محدودیت بودجه، باید بر اساس نیازهای کشور و اولویت بندی بودجه‌ای به سمت اجرای قانون حرکت کنیم. اولویت‌های امروز نظارت جدی بر انجام معاینه فنی، استاندارد سازی خودروها، بهبود کیفیت سوخت، اصلاح الگوی مصرف و سایر برنامه‌های تعیین شده است.

طاهری تاکید کرد: علیرغم آنکه گفته می‌شود اینگونه جلسات خروجی ندارد اما هرچقدر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم جامعه افزایش پیدا کند بهتر به نتیجه خواهیم رسید.