به گزارش تابناک به نقل از شبکه «الجزیره»، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه در ادعایی تکراری گفت: «ما موفق شدیم تهدید هستهای و بالستیک ایران را از بین ببریم. همچنین، ما به کسانی که به ما حمله کنند، حمله خواهیم کرد و ما همین الان هم بهای سنگینی به دشمنانمان تحمیل میکنیم.»
بنا بر این گزاش، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن خساراتی که متحمل شده، ادعا کرد: «توانایی ما برای مقابله با کسانی که به ما حمله میکنند، تغییر کرده است و نبرد برای دفاع از اسرائیل ادامه دارد.»
نتانیاهو درباره تبادل اسرا با جنبش حماس مدعی شد: «فشار نظامی و سیاسی بر حماس، همه اسیران زنده ما و بیشتر کشتهشدگان را بازگردانده است. برخی از ما خواستند که تسلیم دیکتههای حماس شویم و اقدامات نصفه و نیمه انجام دهیم، اما من امتناع کردم و سرانجام به آنچه میخواستیم رسیدیم.»
اگرچه اسرائیل بارها توافق آتشبس غزه را نقض کرده است، اما نخستوزیر رژیم اشغالگر گفت: «ما مصمم هستیم که توافقهای آتشبس با دشمنانمان را قاطعانه اجرا کنیم. همچنین، ورود به شهر غزه منجر به آزادی اسرا شد و احزابی وجود داشتند که با آن مخالف بودند.»
بنیامین نتانیاهو با طرح ادعایی مبنی بر اینکه «نوار غزه یک منطقه غیرنظامی خواهد بود»، ادعا کرد: «ما به دنبال گسترش دایره صلح هستیم و کشورهایی هستند که بیش از هر زمان دیگری به ما نزدیکتر میشوند. حماس خلع سلاح خواهد شد، چه از آسانترین راه و چه از سختترین راه.»
وی افزود: «هر کمیسیون تحقیقی در مورد وقایع ۷ اکتبر باید همه اقشار جامعه را در بر بگیرد و هر کمیسیون تحقیقی در مورد وقایع ۷ اکتبر باید متوازن باشد، به همه گوش دهد و اعتماد عمومی را جلب کند.»
نتانیاهو در پایان خاطر نشان کرد: «آمریکاییها در ۱۱ سپتامبر متحمل حملهای بیسابقه شدند و یک کمیسیون تحقیق متعادل تشکیل دادند و ما نیز باید همین کار را انجام دهیم. ما باید از آمریکاییها یاد بگیریم که چگونه یک کمیسیون تحقیق مورد توافق عمومی تشکیل دهیم تا از فاجعه ۷ اکتبر درس بگیریم. ما یک کمیسیون تحقیق تشکیل خواهیم داد که نماینده اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلیها باشد.»