ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادعایی تکراری گفت این رژیم توانست «تهدید هسته‌ای و بالستیک ایران را از بین ببرد».
کد خبر: ۱۳۳۹۴۵۲
| |
1235 بازدید
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران

به گزارش تابناک به نقل از شبکه «الجزیره»، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه در ادعایی تکراری گفت: «ما موفق شدیم تهدید هسته‌ای و بالستیک ایران را از بین ببریم. همچنین، ما به کسانی که به ما حمله کنند، حمله خواهیم کرد و ما همین الان هم بهای سنگینی به دشمنانمان تحمیل می‌کنیم.»

بنا بر این گزاش، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن خساراتی که متحمل شده، ادعا کرد: «توانایی ما برای مقابله با کسانی که به ما حمله می‌کنند، تغییر کرده است و نبرد برای دفاع از اسرائیل ادامه دارد.»

نتانیاهو درباره تبادل اسرا با جنبش حماس مدعی شد: «فشار نظامی و سیاسی بر حماس، همه اسیران زنده ما و بیشتر کشته‌شدگان را بازگردانده است. برخی از ما خواستند که تسلیم دیکته‌های حماس شویم و اقدامات نصفه و نیمه انجام دهیم، اما من امتناع کردم و سرانجام به آنچه می‌خواستیم رسیدیم.»

اگرچه اسرائیل بارها توافق آتش‌بس غزه را نقض کرده است، اما نخست‌وزیر رژیم اشغالگر گفت: «ما مصمم هستیم که توافق‌های آتش‌بس با دشمنانمان را قاطعانه اجرا کنیم. همچنین، ورود به شهر غزه منجر به آزادی اسرا شد و احزابی وجود داشتند که با آن مخالف بودند.»

بنیامین نتانیاهو با طرح ادعایی مبنی بر اینکه «نوار غزه یک منطقه غیرنظامی خواهد بود»، ادعا کرد: «ما به دنبال گسترش دایره صلح هستیم و کشورهایی هستند که بیش از هر زمان دیگری به ما نزدیک‌تر می‌شوند. حماس خلع سلاح خواهد شد، چه از آسان‌ترین راه و چه از سخت‌ترین راه.»

وی افزود: «هر کمیسیون تحقیقی در مورد وقایع ۷ اکتبر باید همه اقشار جامعه را در بر بگیرد و هر کمیسیون تحقیقی در مورد وقایع ۷ اکتبر باید متوازن باشد، به همه گوش دهد و اعتماد عمومی را جلب کند.»

نتانیاهو در پایان خاطر نشان کرد: «آمریکایی‌ها در ۱۱ سپتامبر متحمل حمله‌ای بی‌سابقه شدند و یک کمیسیون تحقیق متعادل تشکیل دادند و ما نیز باید همین کار را انجام دهیم. ما باید از آمریکایی‌ها یاد بگیریم که چگونه یک کمیسیون تحقیق مورد توافق عمومی تشکیل دهیم تا از فاجعه ۷ اکتبر درس بگیریم. ما یک کمیسیون تحقیق تشکیل خواهیم داد که نماینده اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی‌ها باشد.»

اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران حمله برنامه هسته ای جنگ ۱۲ روزه غزه آتش بس حماس نقض آتش بس
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
