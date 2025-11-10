میلی صفحه خبر لوگو بالا
میانگین قیمت خانه در تهران از ۱۲۳ میلیون گذشت!

قیمت مسکن تهران تحت تأثیر تورم و عرضه واحدهای نوساز متراژ آن متغیر است.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۲۹
| |
3 بازدید
میانگین قیمت خانه در تهران از ۱۲۳ میلیون گذشت!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پایتخت‌نشینان در آستانه ورود به فصل تابستان، شاهد افزایش مجدد میانگین قیمت مسکن در تهران هستند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به طور متوسط ۱۲۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

نوسازها، موتور محرکه بازار مسکن

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که واحد‌های نوساز، بیشترین سهم را در رشد قیمت‌ها و هدایت بازار مسکن به سوی افزایش داشته‌اند. این موضوع می‌تواند دلایل مختلفی از جمله هزینه ساخت بالاتر، استفاده از مصالح جدیدتر و جذابیت ظاهری برای خریداران داشته باشد.

واحد‌های ۷۵ متری، محبوب‌ترین گزینه

در میان انبوه آگهی‌های فروش مسکن، واحد‌های با متراژ حدود ۷۵ متر مربع، بیشترین تعداد متقاضی را به خود جذب کرده و به پرفروش‌ترین گروه از آگهی‌ها تبدیل شده‌اند. این اندازه واحد، تعادلی میان قیمت، فضای کافی و امکانات رفاهی برای خانواده‌های متوسط شهری ایجاد می‌کند.

قیمت مسکن تهران تحت تأثیر تورم و عرضه واحد‌های نوساز متراژ آن متغیر است.

کارشناسان بازار مسکن، افزایش مداوم قیمت‌ها را زنگ خطری برای قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و ایجاد چالش‌های جدید در تامین مسکن برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد ارزیابی می‌کنند. این روند، فشار مضاعفی را بر توان اقتصادی خانوار‌ها وارد کرده و دورنمای تامین مسکن مناسب را با تردید‌های جدی مواجه می‌سازد.

