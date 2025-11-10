میلی صفحه خبر لوگو بالا
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه حمایت از دولت و مجلس یک تکلیف انقلابی است، اظهار کرد: مسائل بسیاری داریم که می‌توانیم حتی با رقبای خود مطرح کنیم. ما با احزاب جریان خودی و با احزاب رقیب، حرف مشترک زیاد داریم.
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم

ه گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدرضا باهنر در نشست مشترک حزب موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین حمایت از دولت و مجلس مستقر را در دوران پساجنگ، مهم‌ترین تکلیف انقلابی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی در گروی دفاع هوشمندانه از نظام و اطاعت از رهبری معظم انقلاب است. عوامل تشدیدکننده و تضعیف‌کننده وحدت ملی را شناسایی و خط‌مشی خود را بر مبنای آن تنظیم کرده‌ایم.

باهنر افزود: جامعه اسلامی مهندسین چالش‌های کشور را شناسایی کرده و در تعامل با دولت، مجلس و احزاب، درصدد رفع آنهاست. ما مسائل بسیاری داریم که می‌توانیم حتی با رقبای خود مطرح کنیم. هم با احزاب جریان خودی و هم با احزاب رقیب، حرف مشترک زیاد داریم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به نظام شش‌گانه حوزه حکمرانی مطلوب اشاره کرد و گفت: شش نظام اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ، دفاع و رفاه اجتماعی باید باهم هماهنگ باشند، زیرا تغییرات در هر یک از این مواردِ منظومه حکمرانی مطلوب، بر دیگر موارد تاثیرگذار خواهد بود.

محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی هم با اعلام حمایت از دولت و مجلس برای اجرای قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، تاکید کرد: موظف به بسط گفتمان رهبری و حفظ وحدت و انسجام ملی هستیم. راهبرد کلان حزب حمایت مسئولانه، نقد منصفانه و نظارت هوشمندانه است که از طریق فراکسیون نمایندگان حزب در مجلس دنبال می‌کنیم.

وی با یادآوری وظایف حزب متبوعش در شرایط کنونی کشور، گفت: حزب موتلفه بر تجمیع نیرو‌های انقلاب زیر خیمه رهبری و ولایت و امیدآفرینی اصرار دارد. مقابله با جنگ‌روانی دشمن و وارونه‌نویسی تاریخ از دغدغه‌های اصلی حزب است. اجماع‌سازی و دوری از هرگونه واگرایی و اختلافات سیاسی را وظیفه ذاتی خود در این مرحله می‌دانیم. دفاع از حقوق اساسی مردم به‌ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی و مبارزه با فساد و رانت‌خواری، دستور کار همیشگی حزب است.

در ادامه این جلسه علیرضا خجسته‌پور قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و مسئول واحد سیاسی این تشکل توضیحاتی درباره فعالیت‌های انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ارائه کرد. حنیف غفاری معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی هم استراتژی این حزب در انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا را تشریح کرد.

