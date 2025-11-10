میلی صفحه خبر لوگو بالا
علت بازداشت شهردار اهواز چیست؟

دادستان عمومی و انقلاب اهواز خبر داد: شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه بازداشت شدند و این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۸۷
| |
1231 بازدید
|
۱
علت بازداشت شهردار اهواز چیست؟

دادستان عمومی و انقلاب اهواز خبر داد: این جوان اهوازی یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود؛ با انقضای مهلت قرارداد و با توجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه شهرداری به این جوان تذکر داده شده و از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متاسفانه این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود.

شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

این جوان ظاهرا از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند. که آتش بلافاصله توسط عوامل اجرائیات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه بازداشت شدند و این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است.

خودسوزی شهردار اهواز بازداشت وثیقه شهرداری
