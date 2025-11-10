میلی صفحه خبر لوگو بالا
حضور شبانه و مخفیانه مسی در نیوکمپ

لیونل مسی با انتشاری تصویری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از حضور شبانه و مخفیفانه‌ در ورزشگاه نیوکمپ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۸۶
| |
582 بازدید

حضور شبانه و مخفیانه مسی در نیوکمپ | به جایی برگشتم که با تمام وجودم دلتنگش بودم

به گزارش تابناک، فوق‌ستاره آرژانتینی و بازیکن سابق آبی‌واناری‌ها با انتشار این تصاویر هواداران بارسلونا را غافلگیر و فاش کرد که مخفیانه از ورزشگاه بازسازی‌شده که قرار است میزبان اولین مسابقه رسمی خود از زمان شروع بازسازی باشد، بازدید کرده است.

این ستاره آرژانتینی اشاره کرد که امیدوار است روزی به باشگاهی که در آن بسیار خوشحال بوده، بازگردد تا بتواند آنطور که شایسته است خداحافظی کند، کاری که به گفته شماره ۱۰ اینترمیامی، او در تابستان ۲۰۲۱ قادر به انجام آن نبود.

مسی در ادامه نوشت: دیشب، به جایی برگشتم که با تمام وجودم دلتنگش هستم. جایی که در آن بسیار خوشحال بودم، جایی که شما باعث شدید هزار بار احساس کنم شادترین فرد جهانم، امیدوارم روزی بتوانم برگردم، نه فقط برای خداحافظی به عنوان یک بازیکن، همانطور که هرگز نتوانستم انجام دهم.

مسی نیوکمپ ورزشگاه نیوکمپ فوتبال
