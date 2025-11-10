میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضرب الاجل قالیباف برای دولت کلید خورد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این نخستین تجربه نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است و باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۶۳
| |
1028 بازدید
|
۳
ضرب الاجل قالیباف برای دولت کلید خورد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه)مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، گفت: امروز جلسه نخست نظارتی مجلس درباره عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال اول برگزار شد و این جلسات تا فردا عصر ادامه داد و حتما در این زمینه با مردم صحبت خواهم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چرا که در دوره‌های گذشته معمولاً بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد. 

دکتر قالیباف افزود: در حالی که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذی نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع، خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد،منعکس شود. 

وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی خود از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.  

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف مجلس دولت ضرب الاجل برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه خبر فوری
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات قالیباف درباره قیمت بنزین
قالیباف: چند نرخی بودن ارز را قبول نداریم
بلاتکلیفی احکام حقوق و دستمزد در برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه، ابهام در حمایت از بخش کشاورزی
وضعیت بودجه‌ای کشور در همگونی دولت و مجلس
توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی مجلس و دولت
ارجاع موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق/ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب
لایحه برنامه هفتم ۲۱ خرداد تقدیم مجلس می شود
اختلاف مجلس و دولت بر سر برنامه هفتم
تکلیف مجلس به دولت برای کاهش کاغذبازی
راهکار متضاد دولت و مجلس برای حل بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی!
قالیباف: دولت گامی خارج از برنامه هفتم برندارد
تقاضای اصلاح قانون برنامه هفتم در دستور کار
جلسه مجلس و دولت برای تفاهم درباره برنامه هفتم
توضیحات قالیباف درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک
رئیس مجلس: دخالت دولت در کار گروه‌های مردمی ممنوع
بررسی تصویب آیین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم در مجلس
ضرب‌الاجل به وزرای روحانی
حسینی: برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرایی دارد
حوزه آب برنامه هفتم توسعه با تفکرات دهه ۶۰ تنظیم شده است / پدیده تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه جایی ندارد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
5
پاسخ
به نظر من این دولت توان اجرای برنامه توسعه هفتم را ندارد چون مدیران ضعیفی بر سر کار هستند یا به عبارت رئیس جمهور ناترازی مدیتی در دولت وجود دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
2
پاسخ
تا بورس وتولید واقتصاد درست نشه هیچ اتفاقی نمی افتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
2
پاسخ
یعنی عصاره مردم که باید از باسوادترین ها و متخصص ها باشن در 6 برنامه قبل نمیدونستن نظارت بر انجام برنامه ها باید مستمر باشه و پایش سالیانه انجام بشه؟؟
یعنی واقعا 30 سال زمان نیاز داشت تا به این نتیجه خیلی خیلی ساده برسین؟؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس: توهین به قومیت‌ها خط قرمز است / لرتباران از صحبت‌های خداداد نگران شدند
انفجار کنترل‌شده در شهرک منظریه خمینی‌شهر
هو شدن دونالد ترامپ در ورزشگاه آمریکا
چهره «آسنات» در سریال برزیلی «یوسف مصری»
حمله مجدد اسرائیل به ایران منتفی شد
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان
لاریجانی موضع ایران را روشن کرد
نظامِ سلامت به روایت «کامرانِ» دور از سیاست/ نه سوپرمن می‌خواهیم نه سوپر انقلابی/احساس تکلیف نخواهم کرد
تیم ملی در هتل منتظر ویزا
سروش‌پلاس وارد فاز تماس‌های گروهی شد
وقتی دسته‌موتور تصمیم می‌گیرد از راننده تست اعصاب بگیرد!/ هر آنچه باید در مورد دسته موتور بدانیم
قیمت سکه امامی در بازار امروز 19 آبان
همایش «ما و غرب»، آغاز یک جنبش فکری جهانی
ضرب الاجل قالیباف برای دولت کلید خورد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۶ نظر)
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cQd
tabnak.ir/005cQd