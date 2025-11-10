ضرب الاجل قالیباف برای دولت کلید خورد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبانماه)مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، گفت: امروز جلسه نخست نظارتی مجلس درباره عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال اول برگزار شد و این جلسات تا فردا عصر ادامه داد و حتما در این زمینه با مردم صحبت خواهم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چرا که در دورههای گذشته معمولاً بررسی عملکرد برنامههای توسعهای کشور به سالهای پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنجساله موکول میشد.
دکتر قالیباف افزود: در حالی که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذی نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونهای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع، خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد،منعکس شود.
وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبانماه جمعبندی نهایی خود از اشکالات و چالشهای موجود در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.