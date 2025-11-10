ضرب الاجل قالیباف برای دولت کلید خورد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات نظارتی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این نخستین تجربه نظارتی مجلس بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است و باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه)مجلس درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، گفت: امروز جلسه نخست نظارتی مجلس درباره عملکرد برنامه هفتم توسعه در سال اول برگزار شد و این جلسات تا فردا عصر ادامه داد و حتما در این زمینه با مردم صحبت خواهم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نظارت یک ضرورت و تجربه جدید است، چرا که در دوره‌های گذشته معمولاً بررسی عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به سال‌های پایانی یا حتی پس از اتمام دوره پنج‌ساله موکول می‌شد.

دکتر قالیباف افزود: در حالی که تنها یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم گذشته است، نمایندگان با برگزاری این جلسات نظارتی تلاش دارند در همان ابتدای مسیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود که در این برنامه وجود دارد را برای دولت و مجلس شناسایی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ذی نفع نهایی برنامه هفتم توسعه مردم هستند، گفت: امیدواریم به گونه‌ای در این مسیر گام برداریم که جلسات مذکور به طور قطع، خروجی داشته باشد و اگر اشکالاتی وجود دارد،منعکس شود.

وی بیان کرد: از آنجا که تنها یک ماه تا ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت باقی مانده، مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی خود از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد. همچنین دولت تا دی ماه فرصت دارد تا بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد.