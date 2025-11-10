به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی بابایی با اشاره به ایمنسازی بزرگراههای پایتخت در دوره ششم مدیریت شهری، اظهار کرد: ایمنی در این حوزه از لحاظ زیرساختی پیشرفت جدی داشته و نمونه مشهود آن برای شهروندان، جایگزینی نیوجرسی به جای گاردیلهاست.
وی با بیان اینکه گاردریلها غالباً ایمنی لازم را نداشتند، یادآور شد: بعضاً شاهد این بودیم که گاردریل به جای کمک به حفظ جان شهروندان، حادثهساز میشدند و با جدا شدن از سطح زمین وارد خودرو میشدند و به دنبال آن تصادفات مرگباری در بزرگراهها رقم میخورد.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: نیوجرسیهایی که در بزرگراهها نصب شده، از آخرین استاندارد روز دنیا برخوردارند که این اقدام یکی از نمادهای بارز ایمنسازی معابر به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه نکته قابل تأملی که باید مورد توجه قرار بگیرد، رفتارهای پرخطر برخی رانندگان است، خاطرنشان کرد: در یک یا دو سال اخیر این رفتارها به ویژه در ساعات شب افزایش یافته و رانندگان با شرایط غیرمتعارف و خارج از حالت عادی، با رانندگی پرخطر خود باعث حادثه میشوند.
براساس گزارش سایت شهر، بابایی با بیان اینکه پلیس باید برخورد جدیتری با این رانندگان داشته باشد، گفت: آمار غیررسمی نشان میدهد که به دلیل همین رانندگیهای پرخطر در ساعات شب، تصادفات در بزرگراهها افزایش یافته است.