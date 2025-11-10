میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علت افزایش تصادفات در بزرگراه‌ها چیست؟

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران از جایگزینی نیوجرسی‌ها به جای گاردریل در بزرگراه‌ها خبر داد و گفت: با این وجود آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، برخورد پلیس با رانندگان پرخطر به ویژه در ساعات شب است.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۴۹
| |
4 بازدید
علت افزایش تصادفات در بزرگراه‌ها چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی بابایی با اشاره به ایمن‌سازی بزرگراه‌های پایتخت در دوره ششم مدیریت شهری، اظهار کرد: ایمنی در این حوزه از لحاظ زیرساختی پیشرفت جدی داشته و نمونه مشهود آن برای شهروندان، جایگزینی نیوجرسی به جای گاردیل‌هاست.

وی با بیان اینکه گاردریل‌ها غالباً ایمنی لازم را نداشتند، یادآور شد: بعضاً شاهد این بودیم که گاردریل به جای کمک به حفظ جان شهروندان، حادثه‌ساز می‌شدند و با جدا شدن از سطح زمین وارد خودرو می‌شدند و به دنبال آن تصادفات مرگباری در بزرگراه‌ها رقم می‌خورد.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: نیوجرسی‌هایی که در بزرگراه‌ها نصب شده، از آخرین استاندارد روز دنیا برخوردارند که این اقدام یکی از نماد‌های بارز ایمن‌سازی معابر به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه نکته قابل تأملی که باید مورد توجه قرار بگیرد، رفتار‌های پرخطر برخی رانندگان است، خاطرنشان کرد: در یک یا دو سال اخیر این رفتار‌ها به ویژه در ساعات شب افزایش یافته و رانندگان با شرایط غیرمتعارف و خارج از حالت عادی، با رانندگی پرخطر خود باعث حادثه می‌شوند.

براساس گزارش سایت شهر، بابایی با بیان اینکه پلیس باید برخورد جدی‌تری با این رانندگان داشته باشد، گفت: آمار غیررسمی نشان می‌دهد که به دلیل همین رانندگی‌های پرخطر در ساعات شب، تصادفات در بزرگراه‌ها افزایش یافته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بزرگراه خودرو مهدی بابایی تصادف رانندگان پایتخت
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کراس‌اوور؛ پلی بین خودروهای سواری و شاسی‌بلند
از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۷ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۴ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cQP
tabnak.ir/005cQP