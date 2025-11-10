راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی، دو شناگر ملیپوش ایران، در ماده ۲۰۰ متر پروانه در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی رقابت کردند و هر دو شناگر موفق به حضور در فینال شدند.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای آبی، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در ماده ۲۰۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و محمد قاسمی با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه به فینال راه یافتند.
محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی روز گذشته همراه با تیم ۴×۱۰۰ متر آزاد ایران با شکستن رکورد ملی، مدال برنز بهدست آورده بودند.
۱۷ شناگر در این ماده رقابت کردند.