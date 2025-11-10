میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی، دو شناگر ملی‌پوش ایران، در ماده ۲۰۰ متر پروانه در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رقابت کردند و هر دو شناگر موفق به حضور در فینال شدند.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۴۷
| |
3 بازدید

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی، دو شناگر ملی‌پوش ایران، در ماده ۲۰۰ متر پروانه در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رقابت کردند و هر دو شناگر موفق به حضور در فینال شدند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های آبی، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در ماده ۲۰۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و محمد قاسمی با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه به فینال راه یافتند.

محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی روز گذشته همراه با تیم ۴×۱۰۰ متر آزاد ایران با شکستن رکورد ملی، مدال برنز به‌دست آورده بودند.

۱۷ شناگر در این ماده رقابت کردند.

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

راهیابی دو ایرانی به فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فینال شنا مسابقات شنا محمدمهدی غلامی محمد قاسمی مدال برنز شناگر خبر فوری
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخشش دختر نوجوان ایران در بزرگسالان آسیا
مرحله پایانی بیستمین دوره لیگ برتر شنا
غلامی طلای شنای ۵۰ متر را بر گردن آویخت
لحظه غرق شدن شناگر افغان در استخر مسابقات!
شنا کردن بعد از غذا خوردن خطری برای سلامتی ندارد
نظام بودجه ریزی متناسب با منابع و مصارف کشور نیست
تصویری پربازدید از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس
هجدمین دوره لیگ شنا باشگاه‌های ایران
وزنه‌برداری ایران به طلا رسید
حذف قهرمان معروف از تیم ملی بدلیل خیانت به همسر
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد
جنگ با ايران‌هراسي باورزشي كه برايش هزينه نمي‌كنيم!
شناگر روس تا پایان عمر محروم شد
طلسم شکنی سارا بهمنیار در کاراته آسیا
رئیس شورای شهر قزوین بازداشت شد
مسابقات قهرمانی شنای معلولین و نابینایان
مسابقات قهرماني شناي آب‌هاي آزاد کشور
برگزاری مسابقات شنای بانوان دانشجو به میزبانی واحد تهران غرب
بازداشت معاون اداره کل ارشاد استان قزوین
درخواست عجیب شناگر دوپینگی کره برای شرکت در المپیک
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۴ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cQN
tabnak.ir/005cQN