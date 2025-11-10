امیر حیات مقدم؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با سندی مبنی بر درخواست اعتبار 50 میلیارد تومانی از سازمان برنامه بودجه برای حضور شینا انصاری؛ رئیس سازمان محیط زیست برای سفر به بلم برزیل به منظور شرکت در اجلاس سران اقلیمی، اظهار کرد: معمولا این سفرها و شرکت در چنین سمینارهایی سود آنچنانی ندارد. این اجلاس ها و سمینارها بیشتر جنبه تشریفاتی و سیاسی دارد.

نیازی به حضور انصاری در برزیل نبود

وی افزود: البته این یک کار علمی نیست و نیازی هم به حضور خانم انصاری در این اجلاس نبود. یکی از معاون های او که به این حوزه مرتبط هست، می توانست به آن اجلاس برود و مطالب را جمع بندی و استفاده می کردند.

حیات مقدم خاطر نشان کرد: امروز اکثر سمینارها و اجلاس ها به صورت آنلاین و برخط برگزار می شود و در فضای اینترنت می توان به آن دسترسی پیدا کرد.

با 50 میلیارد تومان درخواستی چه کارهایی در داخل می توانستیم انجام بدهیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با این 50 میلیارد تومانی که برای این سفر درخواست شده، می توانیم وضعیت راه های مواصلاتی 20 روستا را ساماندهی کنیم. می توانیم وضعیت آنتن دهی و جاده هایشان را بهبود ببخشیم. روستاهایی هستند که دو سه کیلومتر با جاده اصلی فاصله دارد و با این اعتبارات می توان به وضعیت آنها به شکل بهتری رسیدگی کرد. یا می توانیم برای درمان بیماران سرطانی از این اعتبارات استفاده کنیم.

حیات مقدم افزود: وقتی در کشوری اسراف و ریخت پاش صورت می گیرد، خیر و برکت نیز به تبع آن از بین می رود. بنابراین نباید این اقدامات صورت بگیرد و من مخالف هستم.

به گزارش تابناک، درحالیکه رهبر انقلاب نسبت به سفرهای پرهزینه مسئولان انتقاد کرده و رئیس‌جمهور از کمبود منابع سخن می‌گوید، سندی منتشر شده که نشان می‌دهد رئیس سازمان محیط ‌زیست برای سفر به برزیل، ۵۰ میلیارد تومان از بودجه پیش‌بینی نشده درخواست کرده است.