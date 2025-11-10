میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حیات مقدم در گفتگو با تابناک:

نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن انتقاد از درخواست ۵۰ میلیارد تومانی معاون رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس تغییر اقلیم در برزیل گفت: معمولا این سفر‌ها و شرکت در چنین سمینار‌هایی سود آنچنانی ندارد. این اجلاس‌ها و سمینار‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی و سیاسی دارد و در بستر اینترنت قابلیت شرکت در آن فراهم بود.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۴۶
| |
2 بازدید

نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی صورت می‌گیرد؟

امیر حیات مقدم؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با  سندی مبنی بر درخواست اعتبار 50 میلیارد تومانی از سازمان برنامه بودجه برای حضور شینا انصاری؛ رئیس سازمان محیط زیست برای سفر به بلم برزیل به منظور شرکت در اجلاس سران اقلیمی، اظهار کرد: معمولا این سفرها و شرکت در چنین سمینارهایی سود آنچنانی ندارد. این اجلاس ها و سمینارها بیشتر جنبه تشریفاتی و سیاسی دارد.

نیازی به حضور انصاری در برزیل نبود

وی افزود: البته این یک کار علمی نیست و نیازی هم به حضور خانم انصاری در این اجلاس نبود. یکی از معاون های او که به این حوزه مرتبط هست، می توانست به آن اجلاس برود و مطالب را جمع بندی و استفاده می کردند.

نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی صورت می‌گیرد؟

حیات مقدم خاطر نشان کرد: امروز اکثر سمینارها و اجلاس ها به صورت آنلاین و برخط برگزار می شود و در فضای اینترنت می توان به آن دسترسی پیدا کرد.

با 50 میلیارد تومان درخواستی چه کارهایی در داخل می توانستیم انجام بدهیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با این 50 میلیارد تومانی که برای این سفر درخواست شده، می توانیم وضعیت راه های مواصلاتی 20 روستا را ساماندهی کنیم. می توانیم وضعیت آنتن دهی و جاده هایشان را بهبود ببخشیم. روستاهایی هستند که دو سه کیلومتر با جاده اصلی فاصله دارد و با این اعتبارات می توان به وضعیت آنها به شکل بهتری رسیدگی کرد. یا می توانیم برای درمان بیماران سرطانی از این اعتبارات استفاده کنیم.

حیات مقدم افزود: وقتی در کشوری اسراف و ریخت پاش صورت می گیرد، خیر و برکت نیز به تبع آن از بین می رود. بنابراین نباید این اقدامات صورت بگیرد و من مخالف هستم. 

نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی صورت می‌گیرد؟

به گزارش تابناک، درحالیکه رهبر انقلاب نسبت به سفرهای پرهزینه مسئولان انتقاد کرده و رئیس‌جمهور از کمبود منابع سخن می‌گوید، سندی منتشر شده که نشان می‌دهد رئیس سازمان محیط ‌زیست برای سفر به برزیل، ۵۰ میلیارد تومان از بودجه پیش‌بینی نشده درخواست کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شینا انصاری محیط زیست برزیل اجلاس کنفرانس دولت مجلس
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چینش متفاوت صندلی وزرا در صحن علنی+عکس
نمره عجیب مجلس به عملکرد دولت پزشکیان!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQM
tabnak.ir/005cQM