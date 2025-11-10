بنا به خبر‌های رسیده از استانداری هنوز هیچ درخواستی از سوی وزارت بهداشت برای تشکیل جلسه به استانداری ارسال نشده است؛ بنابراین هنوز خبر مشخصی مبنی بر تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس تهران در روز سه شنبه وجود ندارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص آلودگی هوای پایتخت در شامگاه یکشنبه به عدد ۱۲۱ رسیده و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد. بنابر آخرین خبرها این عدد تا پایان عصر امروز افزایش خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، این وزارت بهداشت است که می‌بایست درخواست خود را تقدیم استانداری بکند و برای تعطیلی مدارس تصمیم گیری شود. بنا به خبرهای رسیده از استانداری هنوز هیچ درخواستی از سوی وزارت بهداشت برای تشکیل جلسه به استانداری ارسال نشده است. بنابراین هنوز خبر مشخصی مبنی بر تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس تهران در روز سه شنبه وجود ندارد.

تصمیم تازه‌ای درباره توزیع ساعت‌های کاری ادارات دولتی در هفته هنوز در مرحله بررسی و تصویب نهایی قرار دارد و می‌تواند شیوه حضور کارمندان در روزهای هفته را تغییر دهد. این تغییر احتمالی، با هدف افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در انرژی و ارتقای تعادل کار و زندگی کارکنان مطرح شده است.



بررسی آخرین تغییرات ساعت کاری ادارات دولتی

کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر بررسی تغییرات ساعت کاری ادارات دولتی را به دستور کار خود بازگردانده است. بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هدف این اصلاحات، فراهم کردن اختیارات بیشتر برای دولت در تعیین ایام کاری و توزیع عدالت‌محور ساعات کاری عنوان شده است.

علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داد:برخی بخش‌های عملیاتی و خدماتی مانند آب، برق، گاز، بانک‌ها و گمرک تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهند شد.

تغییر ساعت کاری صرفاً شامل ادارات دولتی معمولی خواهد شد و بخش خصوصی مشمول این مصوبه نیست.



جزئیات پیشنهاد کمیسیون

توزیع ساعات کاری هفته: با حفظ ساعت کار هفتگی ۴۴ ساعت، دولت می‌تواند ایام کاری را در پنج روز هفته توزیع کند.

تعطیلی پنجشنبه‌ها: دولت این اختیار را خواهد داشت که روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل اختیاری در نظر بگیرد.

هدف این اقدام، افزایش فرصت حضور کارکنان کنار خانواده و صرفه‌جویی در منابع انرژی، آب و گاز است.

بخش‌های خدماتی و عملیاتی همچنان فعال

ادارات و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات حیاتی مانند:

آب، برق، گاز، گمرک و بانک‌ها

و هر دستگاه دارای فعالیت اورژانسی یا شبانه‌روزی

تحت این تغییرات همچنان در تمامی روزهای هفته فعال خواهند بود.

بخش خصوصی شامل تغییرات نمی‌شود.

این مصوبه تنها شامل ادارات دولتی است و شرکت‌ها و واحدهای خصوصی مشمول آن نخواهند بود. ساعت کاری در بخش خصوصی بر اساس قوانین داخلی همان سازمان‌ها تعیین می‌شود.

جعفری آذر اعلام کرد که احتمال دارد هفته آینده جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و نمایندگان شورای نگهبان برگزار شود تا جزئیات نهایی ساعت کاری ادارات و اختیارات دولت رسماً قانونی شود.

