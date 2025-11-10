میلی صفحه خبر لوگو بالا
معافیت دائم مدافع استقلال صادر شد

مدافع چپ استقلال موفق شد با اخذ معافیت دائم، پرونده اعزام به سربازی‌اش را برای همیشه ببندد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۴۰
| |
622 بازدید
|
۲
معافیت دائم مدافع استقلال صادر شد

ابوالفضل جلالی، مدافع چپ تیم فوتبال استقلال، سرانجام توانست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شخصی و حرفه‌ای خود را پشت سر بگذارد. این بازیکن از مدت‌ها پیش درگیر مسائل مربوط به وضعیت خدمت سربازی خود بود و در مقاطع مختلف از جمله ابتدای فصل جاری و حتی فصل گذشته، شایعاتی درباره عدم دریافت معافیت او مطرح می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، جلالی پیش از آغاز فصل با انتشار استوری‌ای در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود که مشکلش برطرف شده، اما همچنان گمانه‌زنی‌هایی درباره موقتی بودن معافیت او وجود داشت و گفته می‌شد ممکن است مجبور شود برای گذراندن دوران سربازی راهی تیمی نظامی شود.

در حالی که طی روزهای اخیر دوباره بحث درباره وضعیت خدمت سربازی برخی بازیکنان فوتبال ایران بر سر زبان‌ها افتاده، حالا خبر رسیده که ابوالفضل جلالی موفق به دریافت معافیت دائم از خدمت شده است.

گفته می‌شود این بازیکن از طریق پرونده کفالت اقدام کرده و پس از طی مراحل قانونی و اداری طولانی، توانسته معافیت خود را به طور کامل بگیرد. جلالی در ماه‌های گذشته بارها برای تکمیل مدارک و پیگیری وضعیت خود به سازمان نظام وظیفه مراجعه کرده بود و اکنون با صدور حکم نهایی، این موضوع به طور رسمی پایان یافته است.

به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های ذهنی جلالی و کادر فنی استقلال برطرف شد و دیگر مانعی برای ادامه حضور او در ترکیب آبی‌پوشان وجود ندارد. این مدافع چپ حالا می‌تواند بدون دغدغه اداری یا احتمال انتقال به تیم‌های نظامی، تمام تمرکز خود را روی مسابقات پیش‌رو بگذارد و با آرامش کامل به مسیر حرفه‌ای‌اش در استقلال ادامه دهد.

 

ابوالفضل جلالی استقلال سربازی معافیت
