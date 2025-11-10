آیا بزرگترین دارایی بلوکه شده نابود خواهد شد؟!

سرمایهگذاری عظیم در این پروژه، حدود 5.5 میلیارد دلار، آن را از نظر ابعاد و سرمایهگذاری در سطحی فراتر از بسیاری از پروژههای مشابه جهانی مانند دبیمال یا مال امارات قرار داده است.
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ با وجود عظمت و طراحی خیرهکننده، ایرانمال هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده و نمونه بارز همان «سندروم پروژههای ناتمام» در ایران است.
وابستگی شدید به یک بانک خاص، مشکلات نقدینگی، رکود اقتصادی، تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم، از جمله عواملی هستند که پیشروی پروژه را محدود کردهاند. علاوه بر این، چالشهای مدیریتی، مشکلات مالکیتی و فاصله نسبتا زیاد از مرکز شهر، بهرهبرداری کامل از فضاها را با دشواری مواجه کرده است. با این حال، وجود امکانات متنوع و داراییهای ملموس، ارزش اقتصادی و فرهنگی بالایی برای پروژه ایجاد کرده است.
ایرانمال فرصتهای متعددی برای رشد و توسعه دارد. تنوع خدمات و امکانات آن، از فروشگاهها و مراکز تفریحی تا فضاهای فرهنگی و آموزشی، امکان جذب گردشگر داخلی و خارجی را فراهم میکند. ایجاد درآمد پایدار از طریق اجاره واحدهای تجاری و جذب برندهای بینالمللی میتواند ارزش اقتصادی پروژه را افزایش دهد. همچنین، توسعه فضاهای فرهنگی، برگزاری رویدادهای هنری و تفریحی و بهبود تجربه بازدیدکنندگان، فرصت تبدیل ایرانمال به یک مرکز گردشگری و فرهنگی فراملیتی را به وجود میآورد. طراحی معماری پروژه که تلفیقی از هنر ایرانی و معماری مدرن است، میتواند به نقطه تمایز و جذابیت برای بازدیدکنندگان تبدیل شود و تصویری مثبت از سرمایهگذاری بلندپروازانه در ذهن مخاطبان ایجاد کند.
با وجود این فرصتها، پروژه با تهدیدهای جدی نیز مواجه است. رکود اقتصادی و تورم، کاهش قدرت خرید مردم و شرایط کلان اقتصادی نامطلوب، میتواند روند بهرهبرداری و درآمدزایی را محدود کند. تغییرات مدیریتی و قوانین اقتصادی یا بانکی، رقابت با پروژههای مشابه داخلی و خارجی و عدم دسترسی آسان بازدیدکنندگان، ریسکهای عملیاتی ایرانمال را افزایش میدهند. اگر بهرهبرداری کامل از فضاها انجام نشود، تهدید تعطیلی مغازهها و کاهش ارزش اقتصادی پروژه بسیار واقعی است.
با نگاهی واقعبینانه، ایرانمال بیش از آنکه فقط یک مرکز خرید باشد، بازتاب جاهطلبیهای شهری و پیچیدگیهای اقتصادی در ایران است. سرمایهگذاری بزرگ و معماری چشمگیر بدون مدیریت حرفهای و بهرهبرداری کامل، موفقیت اقتصادی پروژه را تضمین نمیکند. در عین حال، با برنامهریزی هوشمند، جذب سرمایه و مصرفکننده و بهرهبرداری مؤثر از امکانات، ایرانمال میتواند به هاب فرهنگی و اقتصادی در غرب تهران تبدیل شود و ارزش واقعی سرمایهگذاری عظیم خود را به نمایش بگذارد. این پروژه، با همه ریسکها و چالشها، میتواند الگویی درسآموز برای پروژههای بزرگ شهری در ایران باشد، نشاندهنده اینکه مدیریت هوشمند و بهرهبرداری کامل، کلید موفقیت واقعی است.