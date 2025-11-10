میلی صفحه خبر لوگو بالا
وضعیت هوای کشور امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی ۵ روز آینده شاهد افزایش آلاینده‌های جوی در کلان‌شهر‌ها خواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۹۸
| |
185 بازدید
وضعیت هوای کشور امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از افکارنیوز؛ صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

او بیان کرد: در این مدت، به‌ویژه در ساعات اولیه روز، با توجه به پایداری و سکون نسبی جو، در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت کشور، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تأکید کرد: روز دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور، در برخی ساعات، افزایش سرعت وزش باد و در مناطق مستعد، گردوخاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی افزود: امشب آسمان تهران صاف، همراه با غبار محلی، و گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

برچسب ها
هواشناسی صادق ضیائیان کیفیت هوا
