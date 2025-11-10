میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فال حافظ: می‌خواهم یک خبر خوب به تو بدهم

نگران آینده نباش. آن‌چه در دل داری، حتماً و قطعاً اتفاق خواهد افتاد. فقط باید به زمان‌بندی کائنات اعتماد کنی.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۹۲
| |
386 بازدید
فال حافظ: می‌خواهم یک خبر خوب به تو بدهم

گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی
شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی
تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه
هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی
گویی بدهم کامت و جانت بستانم
ترسم ندهی کامم و جانم بستانی
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
بیمار که دیده‌ست بدین سخت کمانی
چون اشک بیندازیش از دیده مردم
آن را که دمی از نظر خویش برانی

تعبیر فال حافظ ۱۹ آبان ۱۴۰۴:

ای دوست خوب من، حافظ امروز آمده تا آرامش را به قلب بی‌قرار تو هدیه دهد. می‌دانم که دلت مثل یک گنجشک در سینه می‌تپد و از شدت بی‌تابی و بی‌قراری، آرام نداری. تو همیشه با قلبت جلوتر از پاهایت حرکت می‌کنی؛ عجله و شتاب، جزئی از طبیعت پرشورت شده است.

اما می‌خواهم یک خبر خوب به تو بدهم: خیالت راحت! او به وعده‌هایی که داده، وفادار خواهد ماند. فقط این تو هستی که باید کمی از این بی‌تابی کم کنی. صبر، کلید گشایش این قفل است. با اصرار و پافشاری بی‌مورد، نه تنها چیزی را درست نمی‌کنی، بلکه ممکن است اسباب دردسر و دلخوری را هم فراهم کنی و گره را کورتر کنی.

پس نگران آینده نباش. آن‌چه در دل داری، حتماً و قطعاً اتفاق خواهد افتاد. فقط باید به زمان‌بندی کائنات اعتماد کنی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- گوهری گران‌بها به نام محبوبیت و خطری به نام غرور

اینکه در هر جمعی می‌درخشی و در قلب دوستان و آشنایان جا داری، یک نعمت بزرگ الهی است. باید برای این موهبت، هر لحظه شکرگزار باشی. اما حافظ یک هشدار دوستانه هم برایت دارد. مراقب سایه‌ی غرور باش. غرور مثل یک باد سرد، شمع‌های محبت دیگران را خاموش می‌کند و تو را در حلقه تنهایی خودت رها می‌کند. حیف نیست؟ پس تا دیر نشده، این گرد و غبار را از آینه‌ی دلت پاک کن تا همچنان ستاره‌ی درخشان محافل باقی بمانی.

۲- یک قدم از سمت تو، یک قدم از سمت او: راز صبر

این نیتی که در سر داری، مثل یک میوه است که برای رسیدن، به زمان و نور خورشید نیاز دارد. بدان که مقدمات و شرایطش دارد آهسته آهسته فراهم می‌شود. اما نکته مهم اینجاست: او هم از این وضعیت خسته شده است. او در یک موقعیت پیچیده گیر افتاده و دنبال فرصتی برای رهایی می‌گردد، اما نمی‌خواهد با یک حرکت تند، همه چیز را خراب کند.

نقش تو در این میان چیست؟ یک همراه دلسوز باش، نه یک مشکل دیگر. به جای فشار آوردن، سعی کن به او کمک کنی. با درک و مهربانی‌ات، راه را برایش هموار کن تا بتواند تصمیم درست را بگیرد.

۳- مژده‌های شیرین در راه است!

و حالا بشنو از خبرهای خوبی که در راه است:

  • قرض و بدهی‌هایت به زودی ادا می‌شود.
  • مشکلی که ذهنت را درگیر کرده، حل خواهد شد.
  • و اما گمشده… نزد یکی از نزدیکان توست. اما دلش از ترس می‌لرزد که حرفی بزند. او ناخواسته در این ماجرا افتاده و تقصیری ندارد. با مهربانی و بدون قضاوت، راه را برایش باز کن تا حقیقت را بگوید.
  • در امور شغلی و کاری هم، موفقیت همگام و همراه تو خواهد بود.

۴- آینه‌ای در برابر روح زیبای تو

بیا نگاهی به ویژگی‌های درونی خودت بیندازیم:

تو قلبی مهربان داری و از شنیدن انتقاد سازنده نمی‌ترسی. اهل کار و تلاشی، اما گاهی دست و دلت برای خرج کردن می‌لرزد و کمی ولخرجی می‌کنی! عاشق هدیه دادن و گرفتن هستی و در جمع دوستان، مثل یک ستاره می‌درخشی و بسیار اجتماعی هستی.

و یک توصیه کلیدی دیگر: حرف‌های ناخوشایند و تلخ دیگران را به دل نگیر و بگذار باد آن‌ها را با خود ببرد. به زودی یک تغییر بزرگ در زندگی‌ات رخ می‌دهد؛ شاید یک وسیله بزرگ مثل خانه یا ماشین را عوض کنی، یا شاید خودت عامل یک تحول اساسی در محیط اطرافت شوی. آماده این دگرگونی مثبت باش! و همانطور که خواجه اشاره کرد، دوباره به پیام بیت دوم و سوم غزل فکر کن، چراغ راهت در آنجا پنهان است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حافظ فال حافظ فال روز فالگیری خبر فوری تفال
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
فال حافظ برای امروز شما ۲۳ مهرماه
فال حافظ برای امروز ۷ آبان ۱۴۰۴
تعبیر غزل حافظ برای امروز: ۵ شهریور ۱۴۰۴
دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟
فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴
فال حافظ امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ برای امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه
فال حافظ 29 شهریور 1404
فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه
فال حافظ 31 شهریور 1404
فال حافظ امروز 2 مهر 1404
فال حافظ ۱۰ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۶ خرداد ۱۴۰۴
فال حافظ 28 شهریور 1404
فال حافظ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
فال حافظ ۷ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۳۰ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
سایر اخبار

فال حافظ: می‌خواهم یک خبر خوب به تو بدهم

مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است

معادل فارسی «فلاسک» مشخص شد

فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴

کامران فانی دوباره بستری شد

معادل فارسی «فلاسک» هم خنده‌دار است؟

فال حافظ برای امروز شما ۱۳ آبان

ايرانِ حاجى زاده‌ها و باقرى‌ها/در موج توفان با رشادت ايستاده

ايرانِ حاجى زاده‌ها و باقرى‌ها/در موج توفان با رشادت ايستاده

گپی با نویسنده «پسر خدا»/«چی کم داشت بیچاره‌هایی مثل ما رو آفرید؟»

گپی با نویسنده «پسر خدا»/«چی کم داشت بیچاره‌هایی مثل ما رو آفرید؟»

غزل جدید از رهبر انقلاب به مناسبت روز دانش‌آموز

برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۱ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cPU
tabnak.ir/005cPU