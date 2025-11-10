گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی
شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی
تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه
هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی
گویی بدهم کامت و جانت بستانم
ترسم ندهی کامم و جانم بستانی
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
بیمار که دیدهست بدین سخت کمانی
چون اشک بیندازیش از دیده مردم
آن را که دمی از نظر خویش برانی
ای دوست خوب من، حافظ امروز آمده تا آرامش را به قلب بیقرار تو هدیه دهد. میدانم که دلت مثل یک گنجشک در سینه میتپد و از شدت بیتابی و بیقراری، آرام نداری. تو همیشه با قلبت جلوتر از پاهایت حرکت میکنی؛ عجله و شتاب، جزئی از طبیعت پرشورت شده است.
اما میخواهم یک خبر خوب به تو بدهم: خیالت راحت! او به وعدههایی که داده، وفادار خواهد ماند. فقط این تو هستی که باید کمی از این بیتابی کم کنی. صبر، کلید گشایش این قفل است. با اصرار و پافشاری بیمورد، نه تنها چیزی را درست نمیکنی، بلکه ممکن است اسباب دردسر و دلخوری را هم فراهم کنی و گره را کورتر کنی.
پس نگران آینده نباش. آنچه در دل داری، حتماً و قطعاً اتفاق خواهد افتاد. فقط باید به زمانبندی کائنات اعتماد کنی.
اینکه در هر جمعی میدرخشی و در قلب دوستان و آشنایان جا داری، یک نعمت بزرگ الهی است. باید برای این موهبت، هر لحظه شکرگزار باشی. اما حافظ یک هشدار دوستانه هم برایت دارد. مراقب سایهی غرور باش. غرور مثل یک باد سرد، شمعهای محبت دیگران را خاموش میکند و تو را در حلقه تنهایی خودت رها میکند. حیف نیست؟ پس تا دیر نشده، این گرد و غبار را از آینهی دلت پاک کن تا همچنان ستارهی درخشان محافل باقی بمانی.
این نیتی که در سر داری، مثل یک میوه است که برای رسیدن، به زمان و نور خورشید نیاز دارد. بدان که مقدمات و شرایطش دارد آهسته آهسته فراهم میشود. اما نکته مهم اینجاست: او هم از این وضعیت خسته شده است. او در یک موقعیت پیچیده گیر افتاده و دنبال فرصتی برای رهایی میگردد، اما نمیخواهد با یک حرکت تند، همه چیز را خراب کند.
نقش تو در این میان چیست؟ یک همراه دلسوز باش، نه یک مشکل دیگر. به جای فشار آوردن، سعی کن به او کمک کنی. با درک و مهربانیات، راه را برایش هموار کن تا بتواند تصمیم درست را بگیرد.
و حالا بشنو از خبرهای خوبی که در راه است:
بیا نگاهی به ویژگیهای درونی خودت بیندازیم:
تو قلبی مهربان داری و از شنیدن انتقاد سازنده نمیترسی. اهل کار و تلاشی، اما گاهی دست و دلت برای خرج کردن میلرزد و کمی ولخرجی میکنی! عاشق هدیه دادن و گرفتن هستی و در جمع دوستان، مثل یک ستاره میدرخشی و بسیار اجتماعی هستی.
و یک توصیه کلیدی دیگر: حرفهای ناخوشایند و تلخ دیگران را به دل نگیر و بگذار باد آنها را با خود ببرد. به زودی یک تغییر بزرگ در زندگیات رخ میدهد؛ شاید یک وسیله بزرگ مثل خانه یا ماشین را عوض کنی، یا شاید خودت عامل یک تحول اساسی در محیط اطرافت شوی. آماده این دگرگونی مثبت باش! و همانطور که خواجه اشاره کرد، دوباره به پیام بیت دوم و سوم غزل فکر کن، چراغ راهت در آنجا پنهان است.