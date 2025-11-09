۱۸/آبان/۱۴۰۴
اقتصادی
»
خارجی
بازدید
802
802
بازدید
۶
پ
اینفوتابناک | قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان
در اینفوگرافیک زیر، تابنک به بررسی قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۳۹۲۴۳
تاریخ انتشار:
۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
09 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۹۲۴۳
|
۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
09 November 2025
|
802
بازدید
802
بازدید
|
۶
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین
قیمت بنزین
کشورهای جهان
ایران
آمریکا
عربستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۱۴
انتشار یافته:
۶
بهرام
|
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
4
16
پاسخ
لطفاً مردم رو گمراه نکنید و اتو دست مسئولان ندهید اگر قیمت بنزین دلاری محاسبه میشه حقوق هم باید دلاری باشه اونوقت می بینید که بنزین در ایران از خیلی کشورهای جهان گرانتر می باشد
مهرداد
|
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
14
پاسخ
جناب تایناک لطفا حقوق ایران را هم با دیگر کشورها بر حسب دلار مقایسه کن
ناشناس
|
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
13
پاسخ
قیمت خودرو و بقیه رفاهیات زندگی مردم اون کشورها رو هم چک کنید بعد اینجوری مردم رو مسخره کنید
ناشناس
|
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
4
12
پاسخ
خوب بود در کنارش درآمد ماهانه را هم به دلار ذکر می کردید
در ضمن ما دارای بزرگترین ذخایر نفت وگاز را داریم.
ناشناس
|
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
9
پاسخ
دستمزدها چقدر
تورم چقدر
........
ناشناس
|
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
10
پاسخ
خب قیمت خودروها رو هم بگید
