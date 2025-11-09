میلی صفحه خبر لوگو بالا
اینفوتابناک | قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان

در اینفوگرافیک زیر، تابنک به بررسی قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۴۳
| |
802 بازدید
|
۶
اینفوتابناک | قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان
برچسب ها
بنزین قیمت بنزین کشورهای جهان ایران آمریکا عربستان
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۶
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
4
16
پاسخ
لطفاً مردم رو گمراه نکنید و اتو دست مسئولان ندهید اگر قیمت بنزین دلاری محاسبه میشه حقوق هم باید دلاری باشه اونوقت می بینید که بنزین در ایران از خیلی کشورهای جهان گرانتر می باشد
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
14
پاسخ
جناب تایناک لطفا حقوق ایران را هم با دیگر کشورها بر حسب دلار مقایسه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
13
پاسخ
قیمت خودرو و بقیه رفاهیات زندگی مردم اون کشورها رو هم چک کنید بعد اینجوری مردم رو مسخره کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
4
12
پاسخ
خوب بود در کنارش درآمد ماهانه را هم به دلار ذکر می کردید
در ضمن ما دارای بزرگترین ذخایر نفت وگاز را داریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
9
پاسخ
دستمزدها چقدر
تورم چقدر
........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
10
پاسخ
خب قیمت خودروها رو هم بگید
