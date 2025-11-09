وضعیت خوزستان «بنفش» شده/تحمل مردم از دست رفته

به گزارش تابناک، سید محمدرضا موالیزاده در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان که امروز ۱۸ آبان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعیین دقیق سهم آلودگی هر منبع در آلودگی خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط اضطراری قرار داریم و همه باید مشارکت و کمک کنند تا مردم از این شرایط سخت خارج شوند.
وی افزود: شرح وظایف هر دستگاه مشخص شده است؛ سهم هر منبع آلاینده در استان خوزستان باید روشن شود؛ مطالعات باید بهروز باشند تا بر این اساس تصمیمگیری شود.
استاندار خوزستان با اشاره به نقش صنایع در آلودگی هوا گفت: تسریع در جابهجایی شرکتها و صنایع آلاینده مانند کارخانههای کربن بلک و لوله سازی مطرح است؛ سالها این موضوع پیگیری شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه همه گروههای سنی درگیر آلودگی هوای خوزستان هستند، ادامه داد: در این نشست باید ببینیم چگونه میتوانیم شرایط زیست در اهواز را مقداری بهبود ببخشیم.
موالیزاده تصریح کرد: باید برنامه عملیاتی کوتاهمدت ارائه شود؛ مثلا باید دید می توان تولید یک شرکت را چند روز کاهش داد؟
وی با اشاره به رصد روزانه وضعیت آلودگی هوا بیان کرد: شرکت مناطق نفتخیز جنوب باید برنامه زمانبندی حذف یا بهسوزی فلرها و گازهای همراه نفت به ویژه در پیرامون اهواز را ارائه دهد. این برنامه، در کوتاهمدت قابل اجرا نیست اما حالا که در پیک آلودگی هستیم باید ببینیم شرکت مناطق نفتخیز جنوب میتواند در این بازه زمانی چه کاری انجام دهد.
استاندار خوزستان با اشاره به کیفیت بنزین توزیعشده در اهواز تصریح کرد: شرایط اضطراری است و باید از امروز در سراسر اهواز فقط بنزین یورو ۴ توزیع شود و مسئولیت این تصمیم با بنده است.
وی اضافه کرد: سپس باید در دیگر شهرهای صنعتی و درگیر مشکل نیز بنزین یورو ۴ توزیع شود و بعد برنامه ارائه شود که چه زمانی در همه استان خوزستان بنزین یورو ۴ توزیع میشود.
موالیزاده با بیان اینکه خاموشی فلرها در خوزستان سالها مطرح بوده و عقب افتاده است، گفت: شرایطی ایجاد شده است که ناگزیریم سرعت کار را افزایش دهیم؛ در شرایط اضطرار سرعت اقدامات باید بیشتر شود. اکنون شرایط، حساس و فوقالعاده است و دیگر تاب و تحمل مردم از دست رفته است.
وی با اشاره به روند آموزش مجازی و استفاده از ظرفیت صدا و سیما در کنار آموزش حضوری در این شرایط بیان کرد: شهرداریها نیز باید معاینه فنی خودروها را جدیتر در دستور کار قرار دهند و پلیس راهنمایی و رانندگی در این زمینه ورود کند تا خودروهایی که مشکل فنی دارند و شرایط سوختن سوخت به درستی انجام نمیشود به صورت موقت متوقف شوند یا کمترین تردد را داشته باشند.
استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهری گفت: در سراسر کشور مردم عادت کردهاند با خودروی شخصی تردد کنند؛ باید علاوه بر تقویت ناوگان، برای استفاده از آن هم فرهنگسازی شود.
وی با تاکید بر لزوم اجرای طرح زوج و فرد در اهواز افزود: خودروهای هیبریدی و اتوبوسهای برقی و در مجموع، وسایل نقلیه برقی باید با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند افزایش یابند.
موالیزاده با بیان اینکه باید جرمانگاری در خصوص موضوعات زیست محیطی بیشتر شود، گفت: نظارت بر دفع پسماند و جلوگیری از سوزاندان غیراصولی آن هم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی باید توصیههای بهداشتی را با حفظ آرامش جامعه انجام دهند و درمان رایگان بیماران منتسب به آلودگی هوا نیز اجرایی شود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه باید زمانبندی برای پایان سوزاندان مزارع نیشکر ارائه شود، گفت: با توجه به اینکه منافع عامه مهم است و این وضعیت شوخیبردار نیست و در صورت عدم تمکین هر دستگاه، دستگاه قضایی باید ورود کند.
وی اضافه کرد: باید در کوتاهترین زمان ممکن عامل آلایندگی حذف شود و با کسی شوخی نداریم. این کار حتی اگر به قیمت متوقف شدن بخشی از تولید و پرداخت غرامت منجر شود، باید اجرایی شود.
موالیزاده با تاکید بر لزوم پرهیز از آتش زدن مزارع کشاورزی و نیشکر در این شرایط گفت: موضوع توزیع شیر و ماسک استاندارد نیز قرار است پیگیری شود.
وی با اشاره به تعیین کارگروهی در دولت برای پیگیری مساله ریزگردها نیز افزود: متاسفانه این منابع در استان ما کم نیستند هر چند بخشی از آنها خارج از استان خوزستان است. در خصوص آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، پیگیریهای زیادی با مسئولان عراقی کردهایم و این کار را ادامه خواهیم داد. عراق جزو کنوانسیون رامسر است و باید به تعهدات خود عمل کند.
استاندار خوزستان گفت: ۶۵ فلر نفتی در شعاع ۲۵ کیلومتری اهواز داریم که باید خاموش شوند. تاکید ما در جلسههای مختلف دولتی همین بوده و تاکید رئیس جمهور نیز بر خاموشی هرچه سریعتر این فلرها است.
وی بیان کرد: ما بر سر سلامتی مردم با هیچکس و هیچ دستگاهی تعارف نداریم و این موارد باید بهجد پیگیری شود.
خوزستان در بازهای بسیار بحرانی است/ اهواز، آلودهترین کلانشهر کشور
در ادامه سید مهران علمالهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان هم اظهار کرد: در این روزها هر شب کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان تشکیل میشود.
وی افزود: در چند روز اخیر به دلیل نبود وزش باد، لایه مرزی به شدت پایین و منتشر نشدن دود هورالعظیم، تمام آلودگیها در خوزستان صنعتی بوده است.
علمالهدایی گفت: شرایط به نحوی است که این آلودگی در شهرها حبس شده است بنابراین، در این بازه زمانی که فعلا بارندگی هم نداریم و اهواز آلودهترین کلانشهر کشور است باید ببینم شرکت مناطق نفتخیز جنوب چگونه میتواند فلرسوزی را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: شرایط بسیار بحرانی است و آلودگی از وضعیت «قرمز» عبور کرده و وضعیت، «بنفش» شده است. هر شب نگران هستیم و همه خانوادهها هم نگران سلامت فرزندان خود هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: پیشبینیها حاکی از آن است که از آذرماه بارندگی آغاز میشود و وزش باد خواهیم داشت ولی در حال حاضر در یک بازه بسیار بحرانی به سر میبریم و باید ببینیم چه اقدامات اضطراری میتوان انجام داد.