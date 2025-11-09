میلی صفحه خبر لوگو بالا
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه افغانستان

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه افغانستان تلفنی گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۱۶
| |
228 بازدید
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه افغانستان

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، در خصوص همکاری‌های دوجانبه و نیز تنش‌های اخیر بین پاکستان و افغانستان و روند مذاکرات فی‌مابین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.
  
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی با ابراز نگرانی در مورد تداوم تنش‌ بین دو کشور همسایه و مسلمان پاکستان و افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت و همفکری جهت کاهش تنش و برقراری صلح بین دو کشور همسایه اعلام کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان با تشکر از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت موجود و نتایج گفتگوها بین افغانستان و پاکستان را تشریح کرد و بر تعهد افغانستان در رعایت آتش‌بس و حل مشکلات از طریق دیپلماسی و گفتگو تاکید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص ضرورت تعامل و همکاری برای تامین حقابه‌های ایران با وزیر خارجه افغانستان گفتگو کرد.

