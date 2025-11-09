شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، با صدور اطلاعیه‌ای جمع آوری کارت‌های اضطراری سوخت از جایگاه‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد: کارت‌های اضطراری بنزین موجود در جایگاه‌ها (کارت جایگاه) جمع‌آوری نشده‌اند و در حال حاضر نیز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری آنها وجود ندارد.

لازم به ذکر است، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای خودرو‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که به هر دلیل فاقدکارت سوخت شخصی هستند.

این شرکت از مالکان خودرو‌ها درخواست کرد برای خدمات‌رسانی مطلوبتر، در هنگام سوخت‌گیری به حتم از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایند تا کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها در شرایط خاص و برای خودرو‌های فاقد کارت سوخت، مورد استفاده قرار گیرند.

لازم به یادآوری است که با اتمام سهمیه نرخ اول، امکان استفاده از سهمیه نرخ دوم کارت‌های سوخت کماکان وجود دارد.