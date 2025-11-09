مدارس خوزستان تا پایان آبان غیرحضوری شد

فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهر‌های آلوده استان تا پایان هفته آینده غیرحضوری اعلام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهران علم الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان امروز در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهر‌های آلوده استان تا پایان هفته آینده بصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت و مدارس مقطع متوسطه دوم و دانشگاه‌ها و ادارات استان همچنان فعال هستند.

همچنین این تصمیم شامل شهرستان‌های ایذه، باغملک، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمی‌شود و مدارس این مناطق طبق روال عادی دایر هستند.

از هفته گذشته مدارس و ادارات استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل و یا با تاخیر فعالیت خود را آغاز کردند.

آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط آلودگی هوا، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.