تصاویری پر بازدید از دانشگاه تهران

تصاویری پر بازدید و پر بحث از دانشگاه تهران، بزرگترین دانشگاه ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۵۴
| |
1725 بازدید
|
۳


به گزارش تابناک؛ تصاویری پر بازدید و پر بحث از دانشگاه تهران، بزرگترین دانشگاه ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

آب قطع است!

 

 

آب دانشگاه قطع دانشگاه تهران تصاویر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
7
پاسخ
نچ نچ نچ نچ چه بدبختی ای گیر کردیما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
2
پاسخ
چرا کشورهای حوزه خلیج فارس آب شیرین کن دارن اما ما نه اونا اصلا بارون ندارن چندین ساله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
1
پاسخ
نوش جون اون ۱۶ میلیون نفر
