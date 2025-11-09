تصاویری پر بازدید از دانشگاه تهران

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u067e\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u067e\u0631 \u0628\u062d\u062b \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0622\u0628 \u0642\u0637\u0639 \u0627\u0633\u062a!\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n