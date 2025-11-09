وی همچنین از وجود توافقنامه‌های امنیتی با تعدادی از کشورهای عربی و منطقه‌ای، از جمله اردن، عربستان سعودی، قطر، عراق و ترکیه خبر داد و افزود که هماهنگی‌های امنیتی با لبنان نیز به زودی آغاز خواهد شد.

وزارت کشور سوریه از امضای توافقنامه‌های امنیتی با چندین کشور، از جمله اردن و روسیه، در زمینه تبادل اطلاعات، هماهنگی و عملیات خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که با چندین کشور، از جمله اردن، در زمینه تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتی، توافقنامه‌های امنیتی امضا کرده است.



بر اساس نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، «نورالدین البابا»، سخنگوی این وزارتخانه، بدون افشای جزئیات این توافقنامه‌ها، از مذاکرات برای امضای توافقنامه‌های امنیتی با روسیه در زمینه فعالیت‌های پلیس و حفاظت از منافع مشترک خبر داد.

البابا همچنین تأکید کرد که وزارت کشور سوریه با وجود چالش‌های بزرگ، حداکثر تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات امنیتی به شهروندان سوری به کار می‌بندد.

