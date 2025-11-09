میلی صفحه خبر لوگو بالا
فوری: دمشق با قدرت‌های منطقه پیمان امنیتی بست

وی همچنین از وجود توافقنامه‌های امنیتی با تعدادی از کشورهای عربی و منطقه‌ای، از جمله اردن، عربستان سعودی، قطر، عراق و ترکیه خبر داد و افزود که هماهنگی‌های امنیتی با لبنان نیز به زودی آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۳۰
| |
1556 بازدید
|
۱

فوری: دمشق با قدرت‌های منطقه پیمان امنیتی بست

وزارت کشور سوریه از امضای توافقنامه‌های امنیتی با چندین کشور، از جمله اردن و روسیه، در زمینه تبادل اطلاعات، هماهنگی و عملیات خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که با چندین کشور، از جمله اردن، در زمینه تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتی، توافقنامه‌های امنیتی امضا کرده است.
 
بر اساس نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، «نورالدین البابا»، سخنگوی این وزارتخانه، بدون افشای جزئیات این توافقنامه‌ها، از مذاکرات برای امضای توافقنامه‌های امنیتی با روسیه در زمینه فعالیت‌های پلیس و حفاظت از منافع مشترک خبر داد.

البابا همچنین تأکید کرد که وزارت کشور سوریه با وجود چالش‌های بزرگ، حداکثر تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات امنیتی به شهروندان سوری به کار می‌بندد.

وی همچنین از وجود توافقنامه‌های امنیتی با تعدادی از کشورهای عربی و منطقه‌ای، از جمله اردن، عربستان سعودی، قطر، عراق و ترکیه خبر داد و افزود که هماهنگی‌های امنیتی با لبنان نیز به زودی آغاز خواهد شد.

جولانی سوریه توافقنامه توافقنامه امنیتی امضای توافقنامه اردن دمشق کشورهای منطقه
