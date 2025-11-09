میلی صفحه خبر لوگو بالا
کسب نخستین مدال طلای جهانی پاراجوجیتسو

مجتبی اکبرپور با تکنیک‌های برتر، حریفان قدرتمند روسی و برزیلی را در دو مسابقه تسلیم و قاطعانه شکست داد و اولین مدال طلا جهانی تاریخ پاراجوجیتسو رو به نام ایران ثبت کرد.
به گزارش تابناک؛ مسابقات قهرمانی جهان پارا جوجیتسو، که از ۳ تا ۵ نوامبر ۲۰۲۵ در بانکوک تایلند برگزار شد، با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار از ۳۰ کشور، سطح بالایی از رقابت رو به نمایش گذاشت. مجتبی اکبرپور، به عنوان اولین نماینده ایران در این رشته، در دسته وزن ۸۵ کیلو شرکت کرد. این رویداد زیر نظر فدراسیون بین‌المللی جوجیتسو (JJIF) و با حمایت سازمان‌های پارالمپیک برگزار شد و تمرکز روی ورزشکاران پارا بود.

مجتبی اکبرپور با تکنیک‌های برتر، حریفان قدرتمند روسی و برزیلی را در دو مسابقه تسلیم و قاطعانه شکست داد و اولین مدال طلا جهانی تاریخ پاراجوجیتسو رو به نام ایران ثبت کرد. این پیروزی، اولین قدم برای گسترش پارا جوجیتسو ایران در سطح جهانی است.
همچنین در بخش مستر (بزرگسالان) این مسابقات، ایمان آقاپور و علی عراقی جویباری هر دو صاحب مدال برنز شدند و با کسب دو نشان ارزشمند دیگر، کاروان ایران را در جدول مدال‌ها ارتقا دادند.
لازم به ذکر است که این رقابت‌ها هنوز ادامه دارد و جامعه ورزش ایران امیدوار است با تداوم درخشش قهرمانانش، شاهد کسب مدال‌های بیشتری در رده‌های سنی مختلف باشد.

پارا جوجیستو مدال طلا مجتبی اکبرپور پارالمپیک
