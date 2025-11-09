قیمت سکه، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴

\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u060c \u0633\u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637 \u06f1\u06f1\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0631\u062e \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647\u060c \u06f1\u06f1\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f8\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f.