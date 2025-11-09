میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴

امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، سکه امامی در بازار تهران به طور متوسط ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۱۴
| |
367 بازدید
قیمت سکه، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴

مروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، سکه امامی در بازار تهران به طور متوسط ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش تابناک، این نرخ در روز گذشته، ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

